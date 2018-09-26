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Эти продукты, замедляющие похудение

26.09.2018 21:32
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Эти продукты, замедляющие похудение

Три коварных продукта, которые не дают тебе похудеть.

Все продукты/ингредиенты можно, условно разделить на три группы с точки зрения их влияния на метаболизм: «супергерои»; «нейтралы»; «злодеи». 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Космо.

Скажем, к супергероям однозначно относится большинство фруктов и овощей, которые богаты пищевыми волокнами, ускоряющими метаболические процессы. А еще - водоросли. Кладезь йода, который помогает нам худеть. Но как и в случае с книжными персонажами, по сценарию на каждого супергероя находится хотя бы один злодей. Он влияет на работу эндокринной системы и гормоны, и, в конечном счете, заставляет калории копиться. Некоторые злодеи вполне предсказуемы, другие - продукты-предатели, которые долгое время прикидывались безвредными.

Сахар

Начнем с самого очевидного и величайшего виновника вялого метаболизма. Как он (не)работает? Повышение сахара в крови приводит к завышенному уровню кортизола и инсулина - одних из главных гормонов, отвечающих за метаболические нарушения в долгосрочной перспективе. По мнению чикагского диетолога и доктора наук Аманды Лейдман проблема десертов заключается еще и в том, что в них напрочь отсутствуют пищевые волокна, а значит перевариваются они крайне медленно и затруднительно.

Обработанные злаки

Не самыми очевидными злодеями кому-то могут показаться обработанные сорта злаков. Хотя и про них диетологами сказано достаточно. Речь идет про белый рис, белый хлеб и макаронные изделия, на упаковке которых не стоит пометка «из твердых сортов». Они влияют на организм точно так же, как и сахар - заряжают тело быстрыми углеводами, в результате чего инсулин подскакивает, как сигнальная ракета. Но и это не все. Глютен, крахмал и избыток фитиновой кислоты могут настолько сильно повредить метаболическому процессу, что вернуть его к здоровому ритму будет крайне сложно. В довершении - большинство готовых продуктов из переработанной пшеницы априори содержат много сахара, соли и синтетических консервантов. Мораль: не отказываться от зерновых совсем, но делать ставку на твердые и необработанные сорта, так называемые медленные углеводы.

Соя

Чтобы сразу внести ясность: ученые еще не пришли к окончательному консенсусу по этому продукту, но некоторые исследования показывают, что чрезмерное употребление сои может негативно повлиять на работу щитовидной железы, как мы уже говорили, - ответственную за регулирование метаболических действий. Особенно если уровень йода в организме понижен, что приводит к некоторым формам щитовидной дисфункции. А вот что известно достоверно, так это то, что соя обладает свойством накапливать максимальное количество пестицидов в процессе роста у недобросовестных аграриев. Поэтому если в споре с недоверчивыми учеными ты все-таки решила употреблять в пищу этот продукт, убедись, что он органического происхождения.



Теги: Донбасс, похудение, сахар, продукты
 
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