Медики назвали эффективные способы избавления от храпа

26.09.2018 09:45

Восемь несложных правил помогут избавиться от храпа.



Эксперты утверждают: чтобы организм отдыхал и заряжался энергией, ему необходим полноценный ночной сон, но очень часто бывает так, что храп партнера не дает выспаться.



Давайте рассмотрим несколько простых способов борьбы с храпом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.



– Прежде всего, следует избавиться от лишнего веса.



– Не есть на ночь, не ложиться спать в состоянии алкогольного опьянения, спать на ортопедической подушке.



– Стараться спать на боку. Так легче сохранить воздухоносные пути открытыми. Некоторые терапевты даже советую пришить на спину пижамы небольшой, плотно закрывающийся карман и вложить в него бильярдный шарик. Он будет мешать спать на спине. Правда, непонятно, как с таким шариком переворачиваться с боку на бок.



– Вовремя лечить насморк. Беспрепятственный ток воздуха через носовые пазухи облегчает симптомы апноэ.



– К сожалению, повернуть время вспять нельзя, и с возрастом апноэ будет потихоньку давать о себе знать. Чтобы укрепить мышечный слой, выстилающий воздухоносные пути, полезно играть на духовых инструментах. Конечно, большие трубы не всем под силу, но даже маленькая дудка или губная гармошка помогут справиться с апноэ.



– Не принимать на ночь седативных, снотворных препаратов. Так легче удержать мышцы в тонусе, а значит, избежать апноэ.



– Народная медицина тоже имеет свои рецепты борьбы с храпом. Одним из проверенных рецептов является капуста с медом. Возьми свежий капустный лист, мелко искроши, смешай с медом. Или просто возьми стакан свежего капустного сока и смешай с ложкой меда. Все это съешь перед сном. Курс такого лечения – один месяц.



– Избавиться от храпа отлично помогает… пение перед сном! Врачи объясняют это просто: специальные упражнения для голосовых связок укрепляют мышцы мягкого неба.