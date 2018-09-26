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Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики
Эксперты объяснили, почему средиземноморскую диету нельзя назвать полезной.
Данный рацион провоцирует воспалительные процессы в организме, также он связан с лишним весом.
Все это становится причиной депрессивных расстройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Ученые из США считают, что средиземноморская диета может привести к расстройству психики. Для подтверждения своей теории они провели исследование с привлечением более 2000 школьников. Изучив их диеты и группируя их привычки в питании как «западные» и «здоровые», эксперты обнаружили признаки того, что диета оказала влияние на психику детей. Неправильный рацион может оказаться причиной появления депрессии в связи с совокупностью разных факторов.
Средиземноморскую диету нельзя назвать полезной, потому как она воздействует на развитие сердечно-сосудистых болезней, диабета и других заболеваний, включая набор массы, а из-за этого появляется депрессия.
Теги: Донбасс, вред, диета, психика
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