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Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики

26.09.2018 17:30
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Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики

Эксперты объяснили, почему средиземноморскую диету нельзя назвать полезной.

Данный рацион провоцирует воспалительные процессы в организме, также он связан с лишним весом. 

Все это становится причиной депрессивных расстройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Ученые из США считают, что средиземноморская диета может привести к расстройству психики. Для подтверждения своей теории они провели исследование с привлечением более 2000 школьников. Изучив их диеты и группируя их привычки в питании как «западные» и «здоровые», эксперты обнаружили признаки того, что диета оказала влияние на психику детей. Неправильный рацион может оказаться причиной появления депрессии в связи с совокупностью разных факторов.

Средиземноморскую диету нельзя назвать полезной, потому как она воздействует на развитие сердечно-сосудистых болезней, диабета и других заболеваний, включая набор массы, а из-за этого появляется депрессия.



Теги: Донбасс, вред, диета, психика
 
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