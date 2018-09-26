Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики

26.09.2018 17:30

Эксперты объяснили, почему средиземноморскую диету нельзя назвать полезной.



Данный рацион провоцирует воспалительные процессы в организме, также он связан с лишним весом.



Все это становится причиной депрессивных расстройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.



Ученые из США считают, что средиземноморская диета может привести к расстройству психики. Для подтверждения своей теории они провели исследование с привлечением более 2000 школьников. Изучив их диеты и группируя их привычки в питании как «западные» и «здоровые», эксперты обнаружили признаки того, что диета оказала влияние на психику детей. Неправильный рацион может оказаться причиной появления депрессии в связи с совокупностью разных факторов.



Средиземноморскую диету нельзя назвать полезной, потому как она воздействует на развитие сердечно-сосудистых болезней, диабета и других заболеваний, включая набор массы, а из-за этого появляется депрессия.