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Названо проверенное народное средство от простуды
Быстро устранить синусит, а также уничтожить вирус вам поможет этот способ.
Синусит - воспаление воздушных полостей, расположенных на лбу, по обе стороны носа, что связано с инфекциями, вирусами, а также аллергией.
Обычно оно вызывает обструкцию носа и головную боль, пишет Хроника.инфо со ссылкой на terrawoman.
Очистка синусов помогает облегчить дыхание, а также помочь в борьбе с инфекциями и вирусами.
Кстати, проблемы с заложенностью носа могут спровоцировать множество проблем со здоровьем, например
головную боль
проблемы со сном
сложности при еде
а также проблемы при разговоре.
Регулярное употребление яблочного уксуса поможет укрепить иммунитет и бороться с инфекцией.
Вот как яблочный уксус может помочь вам избавиться от синусита.
ингредиенты:
1/4 стакана нефильтрованного яблочного уксуса.
1 столовая ложка сырого меда.
1/2 стакана воды.
1 лимон
1 чайная ложка кайенского перца.
подготовка:
Когда вода начнет закипать добавьте яблочный уксус, подождите 1 минуту и выключите огонь.
Добавьте перец и сок одного лимона, перемешайте и, когда лекарство немного охладится, добавьте мед.
Тщательно все перемешайте и можно принимать!
Принимайте по две столовые ложки этого лекарства ежедневно, пока не почувствуете облегчение, кстати, можно разбавить его в стакане воды.
Перед тем, как применять любоенародное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!
Теги: Донбасс, здоровье, простуда, лечение
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