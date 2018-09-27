Относятся как к рабам: Сенсационное признание заробитчанки, которая больше никогда в Польшу не вернется

27.09.2018 12:48

Объявления о работе в Польше сегодня можно встретить где угодно, даже в общественном туалете. Шквал запросов на украинские рабочие руки в Польше растет с каждым годом.

«Обратная сторона Луны» в таких заработках есть всегда. И неважно, куда ты отправляешься заработать — в Польшу, Россию, в Италию или Португалию. Всегда есть одно «НО», которое в любом случае будет приносить вам дискомфорт во время вашего пребывания на заработках в чужой стране, пишет Политека.

Во-первых, адаптация в чужой державе, с чужим по ментальности народом – это всегда болезненно. Во-вторых, нет такого работодателя, который бы изначально выложил все «подводные камни» тому, кому он предлагает заработок. Ну в третьих – чаще всего ( да что там кривить душой – практически всегда) наемник в другой стране, особенно для так называемых сезонных работ, будет получать меньше, чем тот, который является гражданином этой страны.

Кстати отсюда и вспыхивают недовольства среди тех же поляков, которые возмущаются тем, что из-за украинцев им стало тяжелей находить работу. Только они не упоминают один факт — за те деньги, которые обычно платят украинским рабочим, поляки бы работать просто не захотели.

В одном из львовских СМИ была опубликована действительно жутка история молодой украинки Соломии Цуры, которая поделилась своими впечатлениями о работе в соседней стране.

В рекламе девушке пообещали высокую зарплату и прекрасные условия проживания. Но первый шок она испытала, когда ознакомилась со своим жильем.

« — Это, наверное, ошибка, — подумала я, когда впервые вошла в комнату, где мне, как заробитчанке, предложили жить. По совместительству это была и кухня, спальня и ванная. Вздутый паркет, на стенах плесень, деревянные кресла — ободранные и поломанные, а у старенькой газовой плиты чуть-чуть работала всего одна горелка. Особенно осторожно приходилось обращаться с розеткой. Одно резкое движение – и она уже снаружи», — описывает Соломия условия своего проживания.

Туалет был далеко на другом этаже. И имел один интересный недостаток – он был без дверей. В крохотной горе-комнате было холодно и сыро, потому что она находилась в подвальном помещении. А впоследствии девушка узнала, что в этих «апартаментах» должны были поместиться еще две украинки. На ее счастье они не приехали.

Интернета, чтобы хотя бы поздно вечером поговорить с родными – не было .

«Не разрешено» — сказали ей.

Еще до восьми часов утра заробитчанка должна была быть на рабочем месте — в огромном саду. Там она и проводила все свое время в течение почти двух месяцев — с утра до позднего вечера. Работать приходилось в паре.

«Работа вроде простенькая. Здоровые яблоки я срывала и бросала в ведро. Когда оно наполнялось, передавала партнеру, и он высыпал фрукты в огромные контейнеры Темп работы – быстрый, возможности передохнуть нет, хозяйка, которая следит за нашей работой, возмущается, когда мы пробуем хотя бы присесть на корточки», — рассказала Соломия.

На обед давали лишь полчаса. По словам девушки, труднее всего было работать после обеда: «когда хоть на миг расслабишься, непросто дальше работать в прежнем ритме, руки уже как вата».

Не давала расслабиться заробитчанам и своенравная польская погода — работать приходилось и в жару, и в дождь. Спасаться от жгучей боли растревоженных мозолей Соломии помогали только резиновые перчатки, которые она надевала поверх двух обычных.

Тяжелее всего девушке было первые недели. Болело все тело, а особенно спина. К концу рабочего дня она нередко не могла поднять даже ложку, чтобы поесть. При этом все готовила себе сама.

«Свои водные процедуры я запомню навсегда. Душ? Ха-ха! Мне пришлось мыться в тазике, в котором помещались только мои ноги, а обливалась я с кружки, в которую пыталась набрать немного теплой воды. После каждого такого «принятия душа» приходилось мыть еще и пол», — жалуется девушка.

А когда Соломия попробовала намекнуть хозяйке, что так нельзя поступать с людьми — даже если они батрачат на тебя, то та в ответ только пренебрежительно фыркнула.

По словам девушки, поляки не скрывают, почему нанимают людей из Украины — их соотечественники просто не хотят работать за такие маленькие деньги, на которые соглашаются украинцы. Заробитчанка получала восемь злотых за час — это около 56 гривен.

Единственным выходным у нее было воскресенье. Только в этот день девушка закупала продукты и могла поговорить с родными, подключившись к сети.

Эта история закончилась для Саломии не лучшим образом – она сломала ногу. При этом выяснилось, что хозяйка не оформила на нее страховку. Она сразу же предложила украинке купить себе билет домой, и была очень недовольна, что придется искать новую работницу.

«В Польшу на заработки я больше никогда не поеду. У меня сложилось неодолимое впечатление, что нас тут считают за рабов. И, это не только мое мнение, об этом вслух говорили все, кто работал рядом со мной. Однако мой опыт – только один из тысячи. Возможно, вам повезет больше. Но, откровенно говоря, я в этом сомневаюсь», — констатирует заробитчанка.