Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака: октябрь 2018

29.09.2018 13:36

Дорогие Овны! Ну вот сколько можно откладывать на завтра то, что надо было сделать еще позавчера? Возьмитесь за голову, иначе ваши цели и планы достанутся кому-то другому. И постарайтесь в этом месяце уделить особое внимание своим взаимоотношениям с близкими.

Близнецы.

Займитесь своим здоровьем, пейте витамины, пойдите в спортзал. Иначе коварная осенняя простуда от вас не отстанет. Октябрь - благоприятное время для решения старых конфликтов. Также в этом месяце будет не лишним хорошо проявить себя в профессиональной сфере, удача на вашей стороне.

Рак.

Вашу голову и сердце в этом месяце может захватить неожиданная и неуместная влюбленность. Будьте осторожны, потому что яркие приключения могут заканчиваться весьма трагично. Открывайте свои чувства, наслаждайтесь ими, но не теряйте рассудок. Иначе он потом может не вернуться.

Лев.

Пришло время экспериментов. Смените прическу, купите те самые красивые, но неудобные туфли, сделайте ремонт, отправьтесь в спонтанное путешествие, предложите вашему партнеру попробовать что-то новенькое. Любые перемены сейчас пойдут вам на пользу, если вы будете сохранять трезвый разум.

Дева

Девы, бросаться в омут с головой - веселое дело, но не самое безопасное. Отвлекитесь от того, что полностью вас поглотило, займитесь чем-то новым. Иначе ваше увлечение может превратиться в навязчивую идею. И вот тогда станет по-настоящему тяжко.

Весы.

Пора определиться с желаниями, друзья. Разберитесь в собственной голове, разложите все по полочкам. И не делайте глупостей. Конечно, если эти глупости - не ваше осознанное решение. Если же вы намеренно дурачитесь, делайте это с полной самоотдачей, получая максимум удовольствия. Но помните, что в октябре объекты ваших желаний могут от вас ускользать. Если вам что-то дорого, держите крепче.

Скорпион.

Уделите время себе, возьмите отпуск или хотя бы несколько выходных. Просто делайте то, что вам хочется, побалуйте себя чем-то вкусненьким, отдохните. Вы давно это заслужили. А дела никуда без вас не убегут, не переживайте. Вам пора "перезагрузиться", иначе можно не выдержать нагрузок.

Стрелец

Прочь сомнения! Если вам нужен был знак, вот он. Хотите что-то сказать или сделать? Делайте прямо сейчас. Попейте водички, выдохните, продумайте все трезво и спокойно. И вперед, к новым свершениям.

Козерог.

Время перемен, дорогие Козероги. Сейчас вы наконец можете стать тем, кем всегда хотели. Прислушайтесь к себе, может пора сделать ту самую прическу, или принять то самое решение, о котором вы давно думаете? Если сейчас будете решительны и немного азартны, ваши усилия не пропадут даром. На пороге много интересных приключений.

Водолей.

Продолжайте идти вперед, даже если вам кажется, что у вас ничего не выходит. Вы сейчас стоите на самом правильном пути, важно не сойти с дистанции. Делайте то, что вам искренне нравится, именно это дело совсем скоро изменит очень многое в вашей жизни.

Рыбы.

Больше романтики, Рыбы, больше чувств! Ну вот когда вы в последний раз устраивали по-настоящему красивое свидание? А пора бы уже его устроить. Не с кем? Познакомьтесь, октябрь очень удачное время для любовных историй. Как для старых, так и для совершенно новых.

Источник : https://lime.apostrophe.ua



