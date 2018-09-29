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Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля

29.09.2018 21:00
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Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля

 

Картофель и темный шоколад позволяют контролировать аппетит, притупляя чувство голода.

Такую информацию сообщила диетолог Людмила Бабич. Эксперт отметила: «Картофель надолго насыщает организм и надолго дает ощущение сытости. Но специалисты не рекомендуют употреблять картофель вместе с жирными сортами мяса — такое сочетание плохо усваивается и негативно сказывается на работе желудка. Также не рекомендую картофель жарить — во время такой обработки картофель вбирает много масла». 

По ее словам, кусочек черного шоколада замедлит пищеварительный процесс и надолго создаст ощущение сытости. Кроме того, полезными для желающих похудеть являются морепродукты. Диетолог уточнила: «Продукты, содержащие большое количество йода, благотворно сказываются на работе щитовидной железы. Именно от щитовидки зависит обмен веществ, она же контролирует наш аппетит и, в конечном итоге, вес. Больше всего йода содержится в морепродуктах и морской рыбе — включать их в рацион стоит как можно чаще, к тому же они менее калорийны, чем большинство сортов мяса. Рыба содержит множество ценных аминокислот, витаминов и микроэлементов, потому ее употребление помогает не только контролировать аппетит, но и весьма полезно для всего организма».

Источник : https://donpress. 

 



Теги: Донбасс, помощь, шоколад, картофель, эксперт
 
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