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Эти осенние продукты помогут защититься от простуды
Еду осенью нужно выбирать по цвету.
Первая массовая волна ОРВИ уже началась. Чтобы повысить защиту организма от болезнетворных бактерий и вирусов, необходимо употреблять в пищу фрукты ярких цветов и мед. Рекомендации об употреблении продуктов, которые помогают защититься от простуды, дала врач-диетолог Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТоНеТо.
По словам врача, сокращение светового дня и нестабильная температура за окном негативно действуют на иммунитет, а также влияют на психологическое состояние, что тоже сказывается на способности организма сопротивляться болезням.
Хорошо известно, что с хандрой и плохим настроением прекрасно борется сладкое, однако увлеченность кондитерскими изделиями в период холодов с их естественным упадком физической активности чревато появлением лишнего веса. Диетолог рекомендует в холодное время года поддерживать тонус с помощью натуральных витаминных сладостей - фруктов, ягод и меда.
«Фрукты и мед, как в чистом виде, так и в виде салатов, политые йогуртом или запеченные восполняют потребность организма в глюкозе, помогают избавиться от обострений аппетита, а также укрепляют иммунитет», - заметила Виктория Савицкая.
Диетолог посоветовала ежедневно съедать не менее 3-4 фруктов, лучше разных. Таким образом организм получит сразу много разнообразных микроэлементов и витаминов, которые активизируют выведение вредных веществ, придадут сил, улучшат психологическое состояние.
Эксперт напомнила, что мед можно употреблять только «вприкуску» - класть его в горячий чай или напитки нельзя, это способствует разложению продукта и выделению веществ, которые могут трансформироваться в организме в патогены. По словам специалиста, мед вкусно и полезно сочетать с яблоками или творогом.
Также в рационе должны быть цитрусовые, богатые витамином С и флавоноидами, которые усиливают антиоксидантный эффект. Кроме того, потребность в витамине С отлично восполняют шиповник, яблоки и квашеная капуста. Помимо них, сейчас чрезвычайно полезны клюква и грейпфруты: в этих продуктах содержатся нутриенты, защищающие от инфекций и нормализующие работу сердца.
Наиболее хорошо поддерживают организм в сезон простуд все фрукты и овощи насыщенного окраса. Савицкая рассказала, что все дары природы с яркой или темной кожурой содержат кверцетин - вещество, известное своими противовоспалительными свойствами, помогающее организму вырабатывать антитела к вирусам.
Источник : http://hronika.info
Теги: Донбасс, простуда, продукты, осень
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