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Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света
29.09.2018 14:10
Блогер и астроном из Австрии Флориан Фрейштетер выпустил книгу, в которой рассекретил тайну странных писем известного английского физика и астронома Исаака Ньютона.
Астроном отметил, что в посланиях, посвященных библейскому апокалипсису, Ньютон называет дату гибели человечества — 2060 год. По выводам Ньютона, именно в этот год планету ожидает начало новой эры, что-то вроде «перезагрузки» Вселенной, после чего наступит Божье Царство, предшествовать которому будут катастрофические события и войны. При этом Ньютон отмечает, что апокалипсис может наступить и позднее 2060 года, но никак не раньше этой даты. Его расчеты основаны на прочитанном из Святом Писании.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, дата, ученые, конец света, запись
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