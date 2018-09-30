30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать

30.09.2018 14:54

Ежегодно 30 сентября православная церковь отмечает День памяти святых мучениц Веры, надежды, Любови и матери их Софии.

В давние времена именинницы праздновали день Ангела три дня подряд, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели. Считалось, что девочка, родившаяся в этот день, обладает немалой мудростью, способна создать в доме уют и принести благополучие.

Именинницам принято дарить ладанки и иконы с изображением Веры, Надежды, Любови или Софьи. А именинницы угощают пирогами.

Что нельзя делать 30 сентября

30 сентября в народе считался несчастливым днем, поэтому никаких важных дел не начинали и в дальнюю дорогу не отправлялись

Согласно приметам, женщинам запрещено заниматься домашними хлопотами, стирать, убирать, шить или вышивать.

Запрещено выходить замуж и проводить обряды венчания в церквах - это плохая примета, считалось, что жизнь будет тяжелой у молодоженов.

Источник from-ua