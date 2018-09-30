Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков

30.09.2018 08:43

Денежные приметы и суеверия в жизни людей всегда занимали лидирующее место. И при этом еще наши предки заметили, чтобы забыть о нищете, надо не только упорно работать, но и соблюдать определенные правила обращения с финансами. То есть, правильно хранить, давать в долг и даже считать.

Редакция сайта from-ua собрала для вас надежные денежные приметы, которые были проверены временем.

Ни в коем случае нельзя хранить деньги в светлом месте. Финансы любят не только тишину, но и укромные, темные места.

Чтобы не потерять удачу и регулярные денежные поступления, не выносите мусор из дома по вечерам. Лучше это делать утром.

Никогда нельзя возвращать, дарить или принимать пустую тару. К примеру, если вас угостили баночкой варенья, возвращая стеклянную емкость положите в нее кусочек хлеба или конфету. Это делается для того, чтобы достаток в доме не оскудел.

Никому – даже родным людям – нельзя давать деньги в долг после захода солнца. Иначе купюры никогда к вам не вернутся. Если же решились дать взаймы некоторую сумму денег, делайте это днем, при этом приговаривая: «Пусть у тебя всегда будут и у меня приумножаются».

Также наши предки верили, что даже милостыню надо подавать по-особенному. А именно: дать деньги просящему, приговаривая: «Да богатеет рука дающего». При этом нельзя смотреть в глаза тому, кому подается милостыня.

Если у вас финансовые проблемы, посмотрите насколько в вашем доме грязные окна, стекла. Считается, что грязь на стеклянных поверхностях блокирует поступления денег в ваш дом. Поэтому стоит их срочно помыть.

Нельзя брать сдачу грязными и порванными деньгами. К таким купюрам даже нельзя прикасаться: лучше сразу просите их заменить.

Вечером нельзя оставлять на столе нож, деньги или пустую бутылку. Это ведет к приходу в дом нищеты и нужды.

Если к вам в гости пришла соседка, обязательно пригласите ее в дом и не стойте на пороге. Считается, если долго стоять на пороге, то это к отпугиванию удачи и благополучия от дома.

Чтобы деньги навсегда полюбили ваш дом, их надо постоянно считать. Карманные деньги, к примеру, надо пересчитывать трижды в день. Те купюры, что отложены на крупные покупки, надо считать по вечерам в пятницу.

Получив зарплату, ее ни в коем случае нельзя тратить в тот же день. Деньгам надо дать возможность переночевать в вашем доме, а уже потом пускать на траты.

Чтобы не выметать деньги из дома, следует убирать от порога к середине комнаты.

Если хотите привлечь в дом деньги, делайте маникюр по средам и пятницам.