Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок

01.10.2018 22:45

Болезненность татуажа зависит от места размещения рисунка.



Профессиональные тату-мастера из Лондона проанализировали данные о своих клиентах и выделили несколько особо болезненных мест для татуировок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на PolitekA.



В частности, по словам Керри из лондонской тату-студии New Wave Tattoo, на болезненность влияет несколько факторов:



«Влияет то, как вы себя чувствуете в день нанесения тату, болеете ли вы гриппом или просто чувствуете усталость. Также влияет формат тату и размер рисунка, ведь разные стили тату оказывают разное давление на кожу. Ну и, конечно же, влияет место на теле, на которое вы хотите нанести тату», - говорит эксперт.



По ее наблюдениям, наиболее болезненными местами являются ребра, верхняя часть стопы, внутренняя сторона рук от подмышечной впадины до кисти, а также грудь, особенно у женщин.



В свою очередь, тату-мастер Дэйв из другой лондонской студии West London Ink называет голову самым болезненным местом для тату:



«Определенно голова. А также грудь и ребра», - отметил специалист.



Он также добавил, что уменьшить неприятные ощущения во время тату-сеанса поможет употребление питьевой воды, а также общение с мастером.