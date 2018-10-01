Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом

01.10.2018 22:18

В китайской медицине пробуждение по ночам считают сигналами от тех или иных систем организма, пишет newsyou.info.

Конечно, любой человек периодически просыпается среди ночи. Чаще всего в этом нет ничего страшного, но иногда такие пробуждения могут становиться регулярными, и тогда могут вызывать беспокойство. В таком случае необходимо обратиться к врачу, чтобы выяснить причину.

Согласно статистике, чаще всего пробуждения по ночам связаны со стрессом или нервными расстройствами, но причины могут быть и иными. Если вы прошли обследование и врачи не нашли проблем со здоровьем, то однозначно стоит обратить внимание на свое психическое состояние и привести в норму его. Возможно, вам просто нужно хорошо отдохнуть и успокоиться.

В традиционной китайской медицине считают, что ночные пробуждения это сигналы от тех или иных систем организма, которые говорят о проблемах. Например, если вы просыпаетесь в первые два часа после того, как заснули, то следует озаботиться здоровьем желчного пузыря и постараться избегать того, что вызывает у вас негативные эмоции за несколько часов до сна.

Частые пробуждения в третьем и четвертом часе сна могут говорить о проблемах с печенью, а также представители традиционной китайской медицины рекомендуют поработать с контролем гнева, например, найти себе увлечение, которое поможет вымещать агрессию. Если вы просыпаетесь на пятом и шестом часе после засыпания, то следует проверить легкие, а если они здоровы, то обратить внимание на борьбу с грустью и скукой.

Источник: https://from-ua.com