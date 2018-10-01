Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость

01.10.2018 07:45

Сколько людей на планете не представляют своего утра без чашечки кофе. Однако не все знают, что медики не рекомендуют злоупотреблять этим напитком. Иногда день лучше начать с чего-то менее энергетического, но не менее полезного.

1. Стакан фреша или смузи из зеленых овощей или фруктов - идеальный способ взбодрить свой организм с утра, сообщает Zdorovia.

Ваш организм поблагодарит, если вы порадуете его утром полезным и питательным смузи из шпината или капусты. Также рекомендуют пить соки из манго, черники и банана.

Эти здоровые напитки подарят вам заряд фантастической энергии. Однако, медики не рекомендуют злоупотреблять – не более 300 мл в день.

2. Имбирный чай, кроме заряда энергии, улучшит еще и пищеварение. Стоит напомнить, что напиток нельзя совмещать с препаратами которые разжижают кровь, лекарствами для лечения диабета и повышения кровяного давления.

3. Вода с лимоном помогает проснуться и взбодриться не хуже кофе.

Источник: https://from-ua.com