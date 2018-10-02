Испившие «живой» воды: Где и когда будет следующая Макеевка?

02.10.2018 23:02

Пару дней назад Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) официально обратилось к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой прислать представителей в Макеевку для выяснения причин отравления жителей города. Как известно, Макеевка находится на неконтролируемой Украиной части Донецкой области.

Хлор – источник жизни?

Обращение стало результатом информации о том, что в Макеевке питьевой водой из-под крана отравилось (по последним данным) более сотни человек. Как известно, по мнению медиков, отравление водой, одно из самых сложных в лечении.

«Сегодня мне сообщили данные: 117 человек госпитализированы. Их состояние средней тяжести. В период с 24 по 27 сентября в местные больницы обратились 13 детей с похожими симптомами. По предварительной информации у них диагностировали кишечную инфекцию», – проинформировал 28 сентября назад представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Примечательно, что несколько ранее, он озвучил свою версию причины отравления этих людей. «Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем. Именно такая причина произошедшего. Данный случай ярко показывает, что у людей, проживающих на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, полностью отсутствует право на жизнь», – заявил представитель омбудсмена.

В МинВОТ, рассматривая возможные причины случившегося, также сделали упор на версию с дефицитом хлора. «В Макеевке очистка воды, подаваемой в городские сети водоснабжения, производится на Макеевской фильтровальной станции (также находящейся на неподконтрольной территории). Эта фильтровальная станция входит в состав коммунального предприятия Донецкой области "Компания «Вода Донбасса»". Воду для населения очищают с использованием хлора. Хлор для многих фильтровальных станций КП "Вода Донбасса", как гуманитарная помощь, предоставляется международными миссиями, в частности, Международным Комитетом Красного Креста и Швейцарским агентством развития и сотрудничества. Но эти миссии не совершали доставку хлора на Макеевскую фильтровальную станцию. По имеющейся информации, хлор для очистки воды на этой станции поставлялся с территории России», – говорится в сообщении министерства.

Кстати, на самом деле, в распределительную сеть Макеевки питьевая вода поступает не только от Макеевской, но и от Донецкой и Ольховской фильтровальных станций. Причем, по словам специалистов, на всех трех станциях предполагается классическая схема водоподготовки, обеспечивающая очистку воды от взвешенных веществ. В теории. Но это, по существу, ничего не меняет.

Просто водоросли…

В КП «Вода Донбасса» на случившееся взглянули несколько иначе. Во всяком случае, это следует из официального заявления пресс-службы коммунального предприятия. По их информации, «временное ухудшение качества питьевой воды по санитарно-химическим показателям (мутность, цвет, запах, содержание железа и т.д.) в распределительных сетях ДНР связано с практически 80%-ным износом сетей централизованного водоснабжения и неудовлетворительным состоянием внутридомовых сетей». Но не только.

«Нехарактерный запах в питьевой воде распределительной сети Макеевки, сохраняющийся на протяжении сентября, связан с сезонным массовым развитием водорослей в источнике воды – канале Северский Донец-Донбасс», – также гласит заявление КП «Вода Донбасса».

В связи со сложившейся ситуацией, специалисты предприятия посоветовали потребителям их воды… предварительно кипятить ее перед употреблением в течение 5-7 минут.

Похожий совет жителям Макеевки дал и «и.о. мэра» города Валерий Ляховец. От его имени еще 25 сентября во все школы и детские сады города пришла телефонограмма о том, что водопроводную воду нужно кипятить 10 минут, прежде чем употреблять в пищу, мыть фрукты и овощи. Официальная причина – эпидемиологическая ситуация в городе.

Санстанции приказали тоже попробовать

На самом деле жалобы на качество водопроводной воды появились еще с начала сентября. И не только в Макеевке. Донецк в стороне от этой проблемы также не остался. Однако, о пострадавших от питьевой воды здесь пока никакой информации нет. В отличие от Макеевки, где все пошло по другому сценарию. В результате вынуждены были отреагировать и «власти ДНР».

«Мне поступили жалобы от жителей Макеевки на низкое качество водопроводной воды. Поручаю министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства разобраться с данным вопросом и оперативно доложить. А также найти решение совместно с санитарно-эпидемиологической станцией», – заявил «и.о. главы ДНР» Денис Пушилин 25 сентября в ходе заседания «совета министров ДНР».

В результате представители городской санстанции Макеевки взяли пробы воды на бактериологический и химический анализы. Попутно, они взяли четыре пробы продуктов питания, которые могли привести к заражению. Хотя, по некоторым данным, опрос заболевших никакого общего для всех пищевого фактора не показал. Результаты всех этих исследований должны обнародовать 1 октября, т.е. уже сегодня.

Примечательно, что события в Макеевке вызвали серьезный общественный резонанс. Надо признать, что отравления питьевой водой случались и на подконтрольной Украине территории. Конечно, не по таким, кажущимися странным для мирной части страны причинам как в Макеевке (просто невозможно даже себе представить, чтобы в городах Украины не хватало бы хлора для дезинфекции системы центрального водоснабжения, а тем более, что хлор заменили бы на марганец). И не в таких масштабах, когда эпидемия охватывает 350-тысячный город. Но тем не менее…

Водопровод, ларёк, колодец…

К примеру, менее двух недель назад – 19 сентября, пресс-служба ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области сообщила, что причиной отравления 18 учеников школы №62 в Днепре, скорее всего, стала также питьевая вода.

«Установлено, что наиболее вероятная причина возникновения вспышки среди детей – загрязнение питьевой воды. Это стало возможным из-за проблем в системе внутренних сетей горячего и холодного водоснабжения в учреждении. Во время обследования зафиксирован факт работы системы горячего и холодного водоснабжения в объединенном режиме, что приводит к снижению давления и обмену горячей воды с внешней системой холодного водоснабжения. А застоявшаяся теплая вода является оптимальной средой для развития как кишечных бактерий, так и вирусов», – говорится в сообщении службы.

А пару дней назад появилась информация, что в школе села Соше-Островское в Великомихайловском районе Одесской области 9 учеников заразились гепатитом А. Причина все та же – питьевая вода. «Главная причина вспышки – нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов, отсутствие условий для соблюдения личной гигиены в школе в связи с проведением капитального ремонта водопроводных сетей», – говорится в сообщении Одесского областного лабораторного центра минздрава. По их данным, водопровод в школе чинят с 14 сентября, и вирус попал в воду во время этого ремонта…

Здесь можно сделать несколько замечаний. Во-первых, может сложиться впечатление, что всегда и во всем виновата водопроводная вода. Не снимая с нее «ответственности», можно сказать, что такое суждение опрометчиво.

К примеру, в феврале нынешнего года в селе Андреевка Харьковской области также зафиксировали вспышку гепатита А. Очагом инфекции оказалась вода – но не водопроводная, а из индивидуальных колодцев.

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Харьковской области информировала, что заражение гепатитом А тогда подтвердилось у 41 местного жителя. 19 из них были дети. «В колодцах, расположенных в поселке, выявлены отклонения от нормативных требований по бактериологическим и вирусологическим показателям. Их дезинфицируют. После этого воду откачивают и вывозят», – уточняли в ведомстве.

Примечательно, что многие украинцы не особенно доверяют советам кипятить водопроводную воду и вообще стараются ее не пить и не использовать ее в пищу. Выход в такой ситуации многие видят в покупке обработанной (в смысле фильтрованной и обеззараженной) разливной или бутилированной воды. Они считают, что это оградит их от неприятностей. Однако, опыт подобного не подтверждает.

Так, в Николаеве в январе нынешнего года также была зафиксирована вспышка гепатита А. 9 января уУправление по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевского горсовета сообщило, что госпитализировано уже 62 человека, которым диагностировали свежеприобретенный гепатит А.

Поначалу уже традиционно грешили на «воду из-под крана». Но потом все стало гораздо интереснее. «Достоверной информации, что стало источником заражения гепатитом А – питьевая вода из кранов, или из точек разлива, или из точек доочистки – мы сейчас как раз с этим разбираемся», – заявил тогда заместитель главного санитарного врача Николаевской области Александр Игнатенко. Но неизвестность длилась недолго.

Сначала выяснилось, что все пострадавшие покупали и пили так называемую доочищенную воду из пунктов разлива сети.

К слову, о Европе. 4 сентября 2013 года в черногорском городе Беране было госпитализировано… более 1300 человек, отравившихся водопроводной водой.

Не только в Донецке и Макеевке

И кстати, жители Покровска также жалуются на проблемы с водой: она имеет весьма неприятный запах и цвет. Причина вполне объяснимая, воду в любом случае обеззараживают согласно стандартам, и в целом это проблема всего нескольких дней.

«Изменившийся цвет и запах воды связаны с естественными процессами в самом водоеме. Просто время года такое. Идет естественное отмирание водорослей. Поэтому это просто сезонный запах. Сейчас воду в город подают с Карловского водохранилища, это резервный водоем», – сообщил директора КП «Покровскводоканал» Владимир Хижняк.

Как уточнил Покровский горсовет, из-за ремонта на Южнодонбасском водопроводе вода в Покровск, Доброполье, Белицкое, Белозерское, Мирноград, Селидово и Новогродовку подается из резервного источника – Карловского водохранилища, в котором сейчас как раз и происходит сезонное отмирание водорослей.

«Вода проходит все необходимые химические и бактериологические обработки и полностью обеззаражена. Временные неудобства продлятся 3-5 дней. В этот период употреблять воду в пищу не рекомендуется», – говорится в сообщении горсовета.

И снова Макеевка

Чего же ожидать жителям неподконтрольной украинской власти Макеевки, пока не ясно.

«Макеевка – это единственный город, в котором теряется до 43% воды при ее подаче. Из-за сложного ландшафта подкачивающие насосы там стоят на территории города. И часто происходят порывы. Вероятно, и сейчас произошел порыв, и вода стала вытекать. Но вода никогда не идет в одну сторону, она идет и назад. И, видимо, из земли она затянула какую-то инфекцию. Раньше такую воду старались очищать хлорированием, а прорывы сразу ремонтировали. Что у них там произошло за эти четыре года – не знаю», – высказал свое мнение по нынешней ситуации в городе заместитель главы МинВОТ Юрий Гримчак, юность которого и начало политической карьеры связана именно с Макеевкой.

Источник «Донецкие новости»