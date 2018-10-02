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Каждому третьему европейцу предрекли слабоумие и инсульт
Ученые огласили ужасающий прогноз для всех людей европеоидной расы. От страшных болезней пострадает каждая вторая женщина.
Ученые из Нидерландов предрекли сотням миллионов европейцев деменцию, болезнь Паркинсона или инсульт. Об этом сообщает MedicalXpress.
По данным исследований специалистов из Медицинского центра Университета Эразмуса, у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины европеоидной расы разовьется одна из названых болезней.
Исследования проводились на протяжении 25 лет в которых приняли участие 12 тысяч человек старше 45 лет. В этот период умерли 5291 человека из группы испытуемых. У 1489 из них была обнаружена деменция, в том числе болезнь Альцгеймера у почти 80% умерших. У 1285 человек случился инсульт, и еще 263 заболели Паркинсоном.
Этим болезнями предшествовали увеличенное кровяное давление, повышенный холестерин или диабет. При этом женщины более склонны к деменции, но мужчины склонны к инсульту в более молодом возрасте.
Ученые предупреждают, что профилактика способна уменьшить риск неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50 процентов.
Источник Корреспондент
Теги: Донбасс, инсульт, Европа, слабоумие
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