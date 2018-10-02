Пара трюков для хозяев, чтобы пластиковые окна не сифонили зимой

02.10.2018 20:45

На заре 2000-х пластиковые окна были обязательным атрибутом так называемого «евроремонта», сейчас же они установлены едва не в каждой второй квартире, пишет novate.

Тепло- и звукоизоляцию многие оценили по достоинству, еще одним очевидным плюсом таких окон является простота в уходе за ними. Пластик ведь ни штукатурить, ни красить не надо. Правда, нужно обязательно выполнять другие процедуры, о которых часто умалчивают установщики.

1. Ежегодная смазка окна

Первое правило, о котором нужно знать каждому владельцу окон, гласит: оконный механизм, как и любой другой, нуждается в смазке. Если игнорировать этот факт, то последствия будут печальными: рано или поздно окно придет в негодность и перестанет закрываться. Чтобы его починить, придется вызывать специалиста и раскошелиться на ремонт: в лучшем случае на замену фурнитуры, в худшем — на замену всего механизма.

Причиной того, что закрывающийся механизм перестает исправно работать, является то, что со временем на нем накапливается слой грязи, а заводская смазка стирается и вымывается. Первым сигналом того, что ремонт скоро потребуется, послужит неприятный скрежет при закрывании и открывании окна.

Для смазки можно использовать машинное или силиконовое масло. Любые «бытовые» заменители (подсолнечное масло, гель для обуви, вазелин и прочее) — под запретом, поскольку они быстро высыхают и царапают механизм, разрушая его.

Смазывать окна достаточно раз в год, и все будет работать исправно.

2. «Летний» и «зимний» режим

Мало кто знает, что разработчики предусмотрели работу окон в «летнем» и «зимнем» режиме. В холодное время года их нужно закрывать плотнее. Чтобы этого добиться, нужно перевести цапфу (выступ на раме в форме цилиндра) из вертикального положения в горизонтальное. Чаще всего этот цилиндр находится не в вертикальном положении, а может быть смещен по диагонали. Если провести параллель с циферблатом часов, то это аналогично стрелке часов, показывающей на цифру 3. В этом случае цилиндр нужно провернуть до положения 9. Нужно изменить положение всех цапф, сделать это проще всего при помощи пассатижей (стандартные цилиндрические цапфы) или шестигранника (для запорных цилиндров, которые имеют соответствующий паз)