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С кем воюет Россия на Донбассе

02.10.2018 19:39
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С кем воюет Россия на Донбассе

30 сентября, на Донбассе произошла настоящая трагедия. Здесь на окраине города Горловка произошел взрыв российской противопехотной мины, который унёс детские жизни.
Четверо подростков стали жертвами кампании РФ по оккупации Украины. Трое из них: Бербенёв Виталий – 14 лет, Коробов Кирилл – 14 лет, Максименко Андрей – 13 лет, – погибли, еще одному мальчику, 10-летнему Диме Тулупу, удалось выжить, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как всё происходило: четверо, ничего не подозревающих, детей пошли в лесополосу на неподконтрольной территории, которая в настоящее время контролируется боевиками “ДНР”, где ранее с подачи Кремля проводилось минирование. Мины РФ, по большей части, располагались не в боевых зонах. Как заявляют боевики, это были меры борьбы с украинскими диверсантами. Но, к сожалению, жизней лишились именно дети. Они подорвались на мине, предназначавшейся для их реальных освободителей, для их отцов и братьев из, подконтрольной Украине, части Донбасса.
Трое детишек погибли, один находится в настоящее время в больнице, его пытаются спасти и сделать так, чтобы последствия были как можно менее негативными.
Исполняющий обязанности главы администрации города Горловки Иван Приходько поспешил с речью о трагедии. “В 13:15, по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв (противопехотная осколочная мина), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу”, – рассказал Приходько, открестившись от вины.
Вот с кем воюют русские “освободители” на Донбассе. Все трое мальчишек попали на мину в лесополосе рядом с блокпостом оккупантов и наемников из армии РФ под Горловкой. Возможно, такой, чрезвычайно болезненный случай откроет глаза поверившим в “русский мир”.
Источник Ведомости Донбасса



Теги: Россия, Донбасс, война, враг
 
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