Небезпека навколишньому середовищу та здоров’ю: екологи застерігають, спалювання нафтококсу призводить до сильних забруднень

05.10.2018 18:45

При спалюванні нафтококсу в атмосферу викидається більше сірки і ванадію, а це канцерогенний метал Спалювання нафтового коксу на ТЕЦ і ТЕС для виробництва електроенергії призводить до тяжких забруднень навколишнього середовища.

Про це попереджає експерт центру екологічних ініціатив «Екодім» Олег Савицький, на прикладі спалювання цього виду палива на ТЕЦ при Кременчуцькому НПЗ. «Нафтовий кокс вже спалювали на ТЕЦ при Кременчуцькому НПЗ, і дослідження показали, що через це дуже сильне забруднення важкими металами пішло по околицях. Ті поля, на які потім випадає це все, вони стають непридатними для виробництва нормальної якісної агропродукції, стають токсичними», - сказав Савицький. Як зазначив еколог, при спалюванні нафтококсу в атмосферу викидається більше сірки і ванадію. «Найбільший ризик - це саме ванадій, ті метали, які використовуються в каталізаторах в нафтопереробному обладнанні. Все, що там виявляється, в цих відходах. Там дійсно ванадій може бути у великих концентраціях, а це канцерогенний метал». За словами Олега Гапона, представника «Товариства охорони природи Кременчука», дані екологів підтверджують і результати екологічної експертизи.

«У минулому році, коли це все почалося, коли люди почали скаржитися, приїжджали з інституту імені Марзєєва, це інститут охорони здоров'я з Києва, і коли вони провели дослідження, то виявили накопичення на грунті саме ванадію. У порівнянні з 2012 роком зміст ванадію виріс у 108 разів», - сказав він. Результати дослідження говорять про те, що з кожним роком рівень забруднення атмосфери у Кременчуці росте: викиди оксиду вуглецю зросли в 116 раз, ванадію - в 185 разів, оксиду азоту - в 10 разів, діоксиду сірки - в 68 разів. У зв'язку з цим екологи пропонують провести державну екологічну експертизу. Як повідомлялося, скандал з використанням нафтококсу при виробництві електроенергії розгорівся в Україні в серпні, коли енергокомпанія «Донбасенерго» закупила партію нафтового коксу для спалювання на Слов'янській ТЕС компанії. Нафтококс значно дешевше антрациту, навіть російського, але це паливо дуже токсичне. Як заявив народний депутат України, голова підкомітету з вугілля комітету з ПЕК Верховної Ради Михайло Бондар, нафтококс, який планують спалювати на Слов'янській ТЕС, має в своєму складі високу частку сірки і ванадію, що загрожує здоров'ю місцевих жителів і співробітників станції. При цьому «Донбасенерго» досі не подало заявку в міністерство на отримання обов'язкового дозволу на спалювання нафтококсу і проходження процедури з оцінки впливу на навколишнє середовище. Екологи стверджують, що оцінка впливу на навколишнє середовище - процедура нешвидка і займає до півроку. При цьому нафтококс вже на ТЕС і «Донбасенерго» має намір вже в тому опалювальному сезоні його спалювати з вугіллям. Нагадаємо, «Донбасенерго» закупила 150 тисяч тонн нафтококсу для використання на Слов'янській ТЕС в опалювальному сезоні. Перша партія палива обсягом 37 тисяч тонн уже відвантажена в порту ТІС.

Джерело ГЛАВКОМ