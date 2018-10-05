Как нормализовать давление без таблеток

05.10.2018 13:45

Картофельная кожура помогает при различных заболеваниях.



Кожуру из картофеля многие люди просто выбрасывают. Оказывается у неё много полезных свойств, и её можно использовать в домашних условиях.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.



Картофель, очень полезный овощ, в состав которого входят различные витамины и минералы. Картофельная кожура также богата на марганец, цинк, калий, кальций, витамин С, А, и В. Ещё в старые давние времена, как только картофель появился, люди начали использовать его не только для приготовления различных блюд, но и для лечения заболеваний.



Картофельная кожура способна вывести токсины, помогает от коликов и запоров. При сильном кашле, насморке, кожуру стоит запарить и вдыхать её пар. Картофельная кожура помогает держать в хорошем состоянии работоспособность печени, способна лечить ожоги. Так как в её состав входит кофейная и галловая кислота, имеет антимикробное свойство. Картофельной кожурой можно вылечить бородавки, ангину, вывести камни с почек, снизить сахар в крови.



Для лечения гипертонии и проблемах с давлением картофельный бульон помогает при данных заболеваниях. Для приготовления понадобятся картофельные очистки, морковь, луковица, вода, сельдерей, соль, перец, сахар. Картофель моют, очищают её от кожуры, мелко всё режут и кладут в кастрюлю с водой. Морковь трут на тёрке, добавляют порезанный лук, сельдерей. Всё варят на протяжении 30 минут. Как только овощи станут мягкими, процеживают, в бульон добавляют соль, сахар, перец. Употребляют каждый день на голодный желудок.