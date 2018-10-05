Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Как нормализовать давление без таблеток

05.10.2018 13:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как нормализовать давление без таблеток

Картофельная кожура помогает при различных заболеваниях.

Кожуру из картофеля многие люди просто выбрасывают. Оказывается у неё много полезных свойств, и её можно использовать в домашних условиях.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на u-news.

Картофель, очень полезный овощ, в состав которого входят различные витамины и минералы. Картофельная кожура также богата на марганец, цинк, калий, кальций, витамин С, А, и В. Ещё в старые давние времена, как только картофель появился, люди начали использовать его не только для приготовления различных блюд, но и для лечения заболеваний.

Картофельная кожура способна вывести токсины, помогает от коликов и запоров. При сильном кашле, насморке, кожуру стоит запарить и вдыхать её пар. Картофельная кожура помогает держать в хорошем состоянии работоспособность печени, способна лечить ожоги. Так как в её состав входит кофейная и галловая кислота, имеет антимикробное свойство. Картофельной кожурой можно вылечить бородавки, ангину, вывести камни с почек, снизить сахар в крови.

Для лечения гипертонии и проблемах с давлением картофельный бульон помогает при данных заболеваниях. Для приготовления понадобятся картофельные очистки, морковь, луковица, вода, сельдерей, соль, перец, сахар. Картофель моют, очищают её от кожуры, мелко всё режут и кладут в кастрюлю с водой. Морковь трут на тёрке, добавляют порезанный лук, сельдерей. Всё варят на протяжении 30 минут. Как только овощи станут мягкими, процеживают, в бульон добавляют соль, сахар, перец. Употребляют каждый день на голодный желудок.



Теги: Донбасс, давление, таблетки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх