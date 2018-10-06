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Это будет худшее Новолуние для этих 3 знаков Зодиака
В то время как Новолуние пройдет в устойчивом и уравновешивающем знаке Весов, будут иметь место "космические беспорядки", которые сделают ваши поиски гармонии гораздо более сложными. Однако, важно помнить, что часто самые стрессовые астрологические времена дают нам самые прекрасные результаты, пишет esotericblog.
Телец
Поскольку это Новолуние совпадет с ретроградным движением Тельца, это немного усложнит вашу жизнь. Когда ваша правящая планета проходит через кажущееся ретроградное движение, она способна нарушить ваше спокойствие бесчисленными способами. В то время как Новолуние движется вперед и отправляется к новому началу, планетарный ретроград возвращает вас назад во времени, вызывая старые проблемы из вашего прошлого. Вместо мощного будущего, которое, как предполагается, олицетворяет Новолуние, вы можете полностью погрузиться в ностальгию. Ваше прошлое продолжает преследовать вас только потому, что вы еще не полностью освобождены от него! Найдите время, чтобы проанализировать все и наконец отпустить его!
Скорпион
Поскольку Новолуние будет излучать свою энергию и в вашем 12-м доме бессознательного, вы будете чувствовать себя глубоко в контакте со своей интуицией и своим воображением. В то время как ваша психическая завеса будет истончаться, ретроградная Венера способна заставить вас чувствовать себя небезопасно в отношении вашего общего внешнего вида и индивидуальности. Может возникнуть конфликт между тем, как вы себя чувствуете по отношению к себе, и тем, как вы хотите, чтобы другие относились к вам. Эта энергия может подтолкнуть вас к саморазрушительному поведению, если вы не будете осторожны.
В этот период вы будете получать жизненно важную информацию из космоса и будете особенно восприимчивы к негативным вибрациям. Защитите свою энергию любой ценой!
Рыбы
Новолуние в Весах будет проходить в вашем восьмом доме секса, смерти и возрождения, делая это новое начало процветающим с интенсивностью и страстью. У вас будет время очистить себя от нежелательной темноты и исцелиться от боли.
Но во время этого Новолуния энергия может быть настолько отчуждающей, что она может ощущаться как противостоящие магнитные силы. Вы можете столкнуться с перспективой, которая так не похожа на вашу, она требует компромисса и понимания.
Это Новолуние будет посвящено преодолению разногласий и открытию вашего сердца новым идеям. Старайтесь изо всех сил не цепляться упрямо за что-то бесполезное!
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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