Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

07.10.2018 18:12

Стакан всегда либо наполовину пуст, либо наполовину полон, в зависимости от вашего настроения. Конечно, убывающая Луна и Новолуние, которое наступит 9 октября, плохо влияют на нашу активность и лишают жизнь определенной новизны. Можно по этому поводу переживать сколько угодно, от вас, как говорится, не убудет, а от Луны убудет в любом случае, пишет esotericblog.

Поэтому давайте взглянем на мир позитивно: разве не располагает середина осени к приятной меланхолии, философским размышлениям и некоторому подведению итогов? В такие дни вдвойне ценится тепло родного дома — в буквальном и переносном смыслах. И даже то, что финансовая ситуация будет умеренной, нам на руку. Середина октября — традиционный период сватовства и последующих свадебных торжеств, поэтому слегка подкопить сейчас не помешает. В общем, вполне можно прожить неделю очень славно, тем более что уже в выходные ситуация во всем будет оживляться.

Овен

Овны, у вас неделя обещает быть гармоничной, без катаклизмов, особенно если вы сами будете доброжелательны и дипломатичны. Получится работа в команде, удачными станут попытки преобразовать домашнее пространство. У одиноких Овнов наступают положительные изменения в личной жизни. Особенно удачливыми окажутся Овны, которые занимаются художественным творчеством.

Телец

Тельцы, доставляйте себе физический и душевный комфорт, призывают вас звезды. На этой неделе не надо «кормить» собственные амбиции, вы получите удовольствие и даже выгоду, пропустив вперед других. То же касается и личных отношений — станьте паинькой, и вам воздастся.

Близнецы

Близнецы, возможно, дома вам выскажут претензии, что вы мало участвуете в семейных мероприятиях, в том числе материально. Во всяком случае, проблема дополнительного заработка будет волновать умы Близнецов. Главное — найти такой заработок, чтобы окончательно не пропасть из виду.

Рак

Раки, вы можете вздохнуть с облегчением: трудовые подвиги от вас больше не требуются, можно перейти к той сфере, где вы — виртуоз. На этой неделе Раки должны чаще включать свое обаяние, чтобы найти влиятельных покровителей и уладить давние конфликты с родственниками или соседями.

Лев

Львам обеспечена прекрасная неделя при соблюдении двух условий — неизменная корректность и умственные усилия с вашей стороны. Понятно, что повезет Львам-ученым или писателям, но и остальным не помешает жажда новых знаний. Семейным Львам звезды рекомендуют устроить дома праздник или пойти куда-нибудь всем вместе, в том числе с детьми.

Дева

Девы по-прежнему обустраивают личное пространство, причем ваши успехи будут все заметнее и заметнее. Старайтесь не покидать привычных мест обитания, проводите больше времени с друзьями, семьей или коллегами, к которым вы испытываете искреннюю симпатию. Незнакомая среда сейчас у вас вызовет острое чувство дискомфорта.

Весы

Звезды дают передышку измученным Весам. Наконец-то вы можете смело следовать собственным желаниям, лишь бы они не заключались в том, чтобы запереться за семью замками. Развлекайтесь, можете даже путешествовать, ходите в компании, назначайте встречи, которые сто раз откладывали. Успешными будут попытки освоить что-то новое, но в личных целях.

Скорпион

На этой неделе Скорпионы учтут ошибки недавнего времени, когда они чересчур полагались на себя. Посвятите этот период улаживанию ссор, причем старайтесь мириться не на бегу и не СМС-ками. Лучше делать это в соответствующей обстановке, например, в кафе. Вообще, на настроение Скорпионов самым благотворным образом повлияет то, что мы обычно называем культурными мероприятиями.

Стрелец

Стрельцы,. вот кому не будет хватать 24 часов в сутках, так это вам. В такой суете легко наделать ошибок и порой трудно себя сдерживать. Таковы подводные камни этой недели для Стрельцов. Если будете терпеливы, взамен звезды обещают вам восхищение от противоположного пола и деловые успехи.

Козерог

Разобравшись с планами на будущее, Козероги думают, с кем бы их осуществить. Речь идет не только о романтических устремлениях, многие Козероги будут присматриваться к деловым партнерам или коллегам. Но учтите, что период для решительных шагов и предложений не очень благоприятный, поэтому лучше всего узнавайте людей в легкой расслабляющей обстановке.

Водолей

Неспешная атмосфера недели принесет гармонию в умы Водолеев и поможет им понять, в чем они ошибались в последнее время. Но понять мало, надо еще попытаться немножко вытащить себя из болота, куда вы так охотно погружались. Без рывков, однако поступательно и упорно. Окружающие оценят ваши усилия, на помощь придут и друзья, и коллеги.

Рыбы

Рыбы, если настоящие рыбы сейчас вяло встречают холода, то вы, наоборот, размахиваете хвостом и плавниками, брызгая на всех, кто рядом, и не всем такой душ нравится. Постарайтесь быть тактичнее и учитывать чужие интересы. Уделите больше внимания родственникам, особенно старшим.