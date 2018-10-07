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Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах
Сейчас в Украине проживает более 500 тысяч граждан, которые являются пенсионерами и переселенцами. Еще примерно 700 тысяч граждан Украины – пенсионеров, остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях – они лишены права на пенсию. Вмешательство в право гражданина на пенсию – это вмешательство в право собственности гражданина, которое может быть признано нарушением. Нарушение права этих людей на пенсию – это нарушение норм национального и международного законодательства. Почему так и какие могут быть последствия для государства, которое ограничивает это право для своих граждан, рассказала юрист программы «Радник з питань ВПО» («Советник по вопросам ВПО») Анна Дудинская, сообщается на сайте организации.
По ее словам, пенсия является имуществом гражданина. «Однозначно, согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пенсия подпадает под защиту ст. 1 Протокола 1 (право собственности). Понятие "property" относится к "autonomous concepts" разработанных ЕСПЧ. То есть, понятие "имущество", которое содержится в ч. 1 ст. 1 Протокола, имеет автономное значение, которое не зависит от формальных классификаций во внутреннем праве. ЕСПЧ интерпретирует его очень широко, и относит к нему движимое и недвижимое имущество, а также имущественные и неимущественные интересы. ЕСПЧ также неоднократно указывал в своих решениях, что лишение лица имущества является вмешательством в право собственности. В частности, по делам Andrejeva v. Latvia (App. No. 55707/00, §77) и Stummer v. Austria (App. No. 37452/02, §82), ЕСПЧ подтвердил, что принципы, которые применяются по делам о нарушении ст. 1 Протокола 1, распространяются на пенсии. Итак, если действующее законодательство государства предусматривает пенсионные выплаты, оно должно рассматриваться как генерирующий имущественный интерес», – разъяснила правозащитница.
Также, она отмечает, что право собственности у лица возникает не только когда оно получает пенсию «на руки». «Еще по делу Müller v. Austria (App. No. 5849/72), в то время Европейская комиссия по правам человека установила, что если лицо делает обязательные взносы в пенсионный фонд, у него возникает право собственности на долю этого фонда», – говорит Анна Дудинская.
«Когда гражданин делает обязательный взнос в единую страховую систему, что предусматривает наделение его правом на определенные социальные выплаты, это право также интерпретируется как имущественное. Таким образом, уменьшение или прекращение выплаты пенсии является вмешательством в право человека», – добавляет юрист.
Также Дудинская отмечает, что государство может вмешиваться в право на пенсию. «Более того, государство имеет широкие дискреционные границы в регулировании этого вопроса. Однако, любое вмешательство должно предусматриваться законодательством (которое является доступным и четким), преследовать легитимную цель в интересах общества, а также быть пропорциональным», – разъяснила юрист.
Она привела пример применения такого подхода по делам против Украины. «Например, дело Pichkur v Ukraine (App. No. 10441/06), в которой ЕСПЧ нашел нарушения ст. 1 Протокола 1, поскольку заявитель, который много лет работал в Украине и должным образом платил страховые взносы, был лишен права на пенсию из-за того, что выехал на постоянное жительство за границу. В другом деле, Sukhanov and Ilchenko v. Ukraine (App. No. 68385/10 and 71378/10), ЕСПЧ рассмотрел вопрос невыплаты доплаты к пенсии, и так же нашел нарушения ст. 1 Протокола 1», – рассказала Анна Дудинская.
Источник Донецкие новости
Теги: Донбасс, юрист, переселенцы, пенсии
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