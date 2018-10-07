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Социологи выяснили, сколько жителей ОРДЛО поддерживают реинтеграцию в Украину
За последние два года граждане Украины по обе стороны линии разграничения стали более лояльно воспринимать идею реинтеграции отдельных районов Донбасса под контроль украинской власти.
Об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования индекса Социальной сплоченности и примирения (Social Cohesion and Reconciliation - SCORE) в 2016 и 2018 годах и опубликованные главредом «Новостей Донбасса» Алексеем Мацукой.
Респонденты оценивали сценарий, по которому неподконтрольные территории Донбасса остаются частью Украины с таким же статусом, как и другие области страны, при условии осуществления децентрализации.
Среди жителей подконтрольной правительству территории Украины в 2016 году такой вариант был желаемый или допустимый для 72% опрошенных, а в 2018 году уже для 78% опрошенных. Таким образом, наблюдается рост сторонников реинтеграции.
Украина (без неподконтрольных правительству территорий) 2016 год. Недопустимо ни в коем случае - 11%, допустим при необходимости - 25%, приемлемо - 27%, очень желательно - 20%, затруднились сказать - 17%.
Украина (без неподконтрольных правительству территорий) 2018. Недопустимо ни в коем случае - 9%, допустим при необходимости - 26%, приемлемо - 34%, очень желательно - 18%, затруднились сказать - 14%.
Конечно, по объективным причинам трудно анализировать данные, полученные на неподконтрольной территории.
У граждан, которые там живут, повышенное чувство тревожности, связанное с отсутствием возможности открыто выражать позиции, отличные от позиций де-факто власти на тех территориях. Люди не уверены, что демонстрация собственного мнения не приведет к негативным последствиям или даже насилию, и любые опросы на тех территориях могут не в полной мере отражать сложившуюся ситуацию.
К тому же, до 2018 года GfK Ukraine проводила опрос на неподконтрольных правительству территориях исключительно методом звонков на номера мобильных телефонов, но зимой 2018-го мобильная связь с оккупированными территориями Донецкой области было потеряна, и опрос был проведен методом личного интервью на дому у респондента.
Если сравнивать данные, полученные методом телефонного и личного интервью, то методом личного интервью исследователи получили большую долю ответов "трудно сказать" и ответов, отражающие симпатии к РФ и местным де-факто властям.
По мнению исследователей, это свидетельствует о большей открытости респондентов во время телефонного опроса, ведь при таком методе не собираются данные об имени и адресе респондентов, тогда как при личном интервью эти данные собираются с целью контроля качества.
Учитывая вероятное сокрытие проукраинских взглядов, при анализе данных из неподконтрольных правительству территорий исследователи считают самым показательным индикатором - количество тех, кто считает реинтеграцию Донбасса с тем же статусом, что и других областей, недопустимым.
Гипотетически, респонденты, которые благосклонно относятся к реинтеграции, но боятся высказать свое мнение, не избирали этот вариант, а выбирали, например, "допустим при необходимости" или "трудно сказать".
В целом по результатам опроса можно сказать, что несмотря на 4-й год вооруженного межгосударственного конфликта, абсолютное большинство граждан, проживающих по разные стороны линии фронта, сохранили желание жить в границах одного государства и считают такой вариант решения конфликта приемлемым.
На неподконтрольной территории несколько уменьшилось количество людей с радикально полярным видением будущего территорий, что может свидетельствовать о том людей от конфликта и желание прекратить его.
Итак, на территории неподконтрольных районов Донецкой области в 2016 году вариант реинтеграции с таким же статусом, как у других областей, при условии осуществления децентрализации, был желаемый или допустимый для 59% опрошенных, а в 2018 - для 63%. Здесь также как и в остальной Украине прослеживается рост сторонников этого пути.
При этом количество опрошенных, для которых такой вариант был "недопустимым ни в коем случае" за два года сократился на 9 п.п. - с 37% в 2016 году до 28% в 2018 году.
На территории неподконтрольных районов Луганской области в 2016 году 63% респондентов в целом поддержали эту идею - и столько же в 2018 году. Доля респондентов, для которых осуществление такого сценария недопустимо ни в коем случае, сократилась на 3 п.п. - с 34% до 31% (изменение этого показателя не является статистически значимым, но соответствует общей тенденции снижения доли противников такого сценария).
Донецкие неподконтрольные правительству территории 2016 год. Недопустимо, чтобы неподконтрольные территории стали частью Украины с таким же статусом как и другие области при условии децентрализации ни в коем случае - 37%, допустимо при необходимости - 23%, приемлемо - 21%, очень желательно - 15%, затруднились сказать - 4%.
Донецкие неподконтрольные правительству территории 2018. Недопустимо ни в коем случае - 28%, допустимо при необходимости - 35%, приемлемо - 24%, очень желательно - 4%, трудно сказать - 10%.
Луганские неподконтрольные правительству территории 2016 год. Недопустимо ни в коем случае - 34%, допустимо при необходимости - 26%, приемлемо - 20%, очень желательно - 17%, трудно сказать - 3%.
Луганские неподконтрольные правительству территории 2018. Недопустимо ни в коем случае - 31%, допустимо при необходимости - 24%, приемлемо - 26%, очень желательно - 13%, затруднились сказать - 7%.
Источник данных: Social Cohesion and Reconciliation (SCORE) Index - 2018.
Исследование было проведено GfK Ukraine в 2016 и 2018 годах для Chemonics Int., UCBI при инициативной поддержке USAID.
Выборка для подконтрольных правительству территории Украины в 2016 году составляла 7737 респондентов, а в 2018-м - 9018 респондентов старше 18 лет, максимально возможная теоретическая погрешность для выборки 2016 года составляет 1,1%, а для выборки 2018 - 1%.
Метод опроса - личные интервью на дому у респондента.
Выборка для неподконтрольных правительству территорий Донецкой области в 2016 году составила 329 респондентов, а в 2018-м - 445 респондентов старше 18 лет, максимально возможная теоретическая погрешность для выборки 2016 года составляет 5,4%, а для выборки 2018 - 4,6%.
Выборка для неподконтрольных правительству территорий Луганской области в 2016 году составила 312 респондентов, а в 2018-м - 597 респондентов старше 18 лет, максимально возможная теоретическая погрешность для выборки 2016 года составила 5,5%, а для выборки 2018 - 4%.
Метод опроса в 2016-м и для Луганской области в 2018 году - телефонные интервью со звонками на номера мобильных телефонов (СATI), для Донецкой области в 2018 году - личные интервью на дому у респондента.
Для неподконтрольной территории Донецкой области данные не вполне сравнимы с прошлой волной (2016) из-за использования различных методов опроса: в 2016 году использовался метод CATI со звонками на мобильные номера, в 2018-м - личное интервью на дому у респондента.
Зимой 2018 телефонный опрос был невозможен из-за отсутствия украинской мобильной связи на неподконтрольной правительству территории Донецкой области.
Теги: Украина, Донбасс, поддержка, ОРДЛО, реинтеграция
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