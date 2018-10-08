Часы ангела на октябрь 2018 года

08.10.2018 11:30

С помощью искренних молитв можно изменить жизнь к лучшему и уберечься от непредвиденных трудностей. Для этого вам пригодятся часы, наиболее удачные для обращения к Небесам.

Каждый месяц в определенные часы верующие могут поговорить со своим ангелом. Узнать, какой из них является вашим покровителем, можно по дате рождения. Эксперты рекомендуют приобрести иконку с изображением ангела, чтобы обращаться к нему тогда, когда это необходимо. Молитвы помогают обрести внутреннюю гармонию, отпустить страхи и сомнения, избежать ошибок и не пасовать перед трудностями. Общение с ангелом также помогает избавиться от любого зла. Кроме молитв, необходимо вести праведный образ жизни, отказаться от злобы и перестать потакать своим слабостям. Такие изменения помогут избавиться от многих неприятностей, например от черной полосы.

Часы ангела в октябре

1 октября: первый день октября подходит для молитв о помощи. Попросите поддержки у своего ангела с 06:30 до 07:15.

2 октября: справиться с трудностями в работе поможет молитва, вознесенная с 07:25 до 08:19.

3 октября: в среду ангел-хранитель поможет принять решение в сложной ситуации. Поговорите с ним в период с 20:00 до 20:53.

4 октября: молитва, вознесенная в этот день, придаст сил справиться со сложностями. Помолитесь с 08:25 до 09:15.

5 октября: с 07:45 до 08:27 попросите у ангела помощи в обучении и усвоении нового материала.

6 октября: молитва покровителю в период с 06:47 до 07:05 поможет избавиться от любого зла и защититься от каверз недоброжелателей.

7 октября: воскресенье подходит для очищающих молитв. Попросите у своего ангела прощения за неблаговидные поступки с 20:15 до 21:05

8 октября: в понедельник можно попросить защиты для выполнения трудных дел, а также покровительства в рабочих поездках. Молитву вознесите с 06:45 до 07:25

9 октября: в этот день будут услышаны молитвы об обретении любви и взаимопонимания в семье и между влюбленными. Помолитесь в период с 12:15 до 13:07.

10 октября: с утра помолитесь за свое здоровье и попросите ангела послать выздоровления в случае болезни в период с 09:25 до 10:03.

11 октября: с 14:15 до 14:55 помолитесь об обретении внутренней гармонии, чтобы справиться со стрессом и трудностями на пути.

12 октября: в период с 22:25 до 23:15 вознесите молитву ангелу, чтобы он защитил вас от кошмарных сновидений.

13 октября: с 11:45 до 12:25 попросите у ангела послать вам знаки, которые помогут быстро прийти к цели и успешно избежать ошибок на пути.

14 октября: в этот день молитва ангелу поможет избавиться от негатива и изменить жизнь в лучшую сторону. Вознесите молитву в период с 09:27 до 10:03.

15 октября: молитва ангелу поможет защитить детей от зла. Помолитесь своему хранителю с просьбой о помощи в период с 21:05 до 21:43.

16 октября: в этот день молитва ангелу поможет беременным женщинам избавиться от страха перед родами и защититься от дурного влияния. Молитву произнесите с 08:45 до 09:17.

17 октября: в среду молитвы помогут избежать финансовых трудностей. Помолитесь своему ангелу в период с 18:27 до 19:07.

18 октября: в этот день обращение к ангелу поможет найти хорошую работу или сохранить должность. Для этого поговорите с ним в период с 11:25 до 12:02.

19 октября: в пятницу самое время избавиться от вредных привычек, которые мешают достичь счастья. Помолитесь в период с 11:35 до 12:10.

20 октября: этот день подходит для просьбы о защите родственников и близких людей от болезней. Попросите поддержки у ангела с 09:25 до 10:11.

21 октября: незавершенные дела будет проще выполнить с поддержкой Высших Сил. Попросите помощи в период с 07:12 до 07:53.

22 октября: завершить начатое дело поможет поддержка ангела. Пообщайтесь с ним, чтобы найти решение и избавиться от сомнений в собственных силах, с 09:11 до 09:55.

23 октября: поддержка придет в нужный момент, если помолиться ангелу в период с 12:35 до 13:12.

24 октября: в этот день расскажите своему ангелу об успехах и поблагодарите его за оказанную поддержку в период с 21:05 до 21:47.

25 октября: исполнить свои мечты с помощью поддержки ангела вы сможете, помолившись ему в период с 11:33 до 12:03.

26 октября: о душевных терзаниях и беспокойстве расскажите ангелу вечером в пятницу с 21:35 до 22:15.

27 октября: избавиться от дурных черт характера поможет искренний разговор с Высшими Силами. Расскажите своему ангелу все, что вас беспокоит, в период с 11:05 до 11:45.

28 октября: помолитесь об обретении взаимной любви, чтобы исключить предательство или найти вторую половинку, с 09:12 до 09:57.

29 октября: попросите ангела присмотреть за вашими детьми, чтобы с ним не случилась беда. Вознесите молитву с 06:55 до 07:45.

30 октября: в этот день молитва поможет избавиться от грусти и даст возможность завершить все важные дела. Попросите поддержки у ангела в период с 08:10 до 08:50.

31 октября: зависимость от чужого мнения можно побороть с помощью молитвы. Расскажите ангелу о своих проблемах в период с 07:25 до 08:22.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



