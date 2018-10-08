Названы проверенные народные средства от простуды

08.10.2018 11:45

Десять эффективных напитков для лечения простуды.



Препараты, порошки от простуды, недорогие леденцы от кашля порой не сравнятся с лечебным эффектом противовоспалительных напитков от температуры, кашля и першения в горле.



10 напитков от простуды по простым, но действенным рецептам. Они хороши и для профилактики, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.



Чтобы не заболеть, приготовьте для себя один из этих целебных напитков.



Чай с медом и лимоном



Некрепкий зеленый или черный чай с добавлением дольки лимона и ложки меда поможет вам в сезон простуд. Такой чай имеет противовоспалительное действие, богат витамином С и минералами. Хочется отметить, что мед не следует добавлять в очень горячий чай. Если вы любитель напитка погорячее, можете запивать небольшие порции меда. Помимо того, что чай с лимоном и медом благотворно влияет на иммунитет, он вносит свой вклад в укрепление костей, защищает зубы от разрушения и служит профилактическим средством от рака кожи.



Имбирный чай с лимоном



Имбирный чай с лимоном – это один из самых любимых и полезных напитков во всем мире. Он и согреет, и порадует вкусом, и поможет избавиться от простуды. Любители мятного вкуса могут добавить в такой чай несколько измельченных листьев мяты. При лечении простуды для усиления эффекта, следует увеличить количество имбиря и не класть сахар. Также усилить эффект помогут специи: черный перец, корица, кардамон, куркума и гвоздика. Предпочтительнее начинать помогать своему иммунитету имбирным чаем при первых же признаках простуды.



Чай с ромашкой



Ромашка – мягкое противовоспалительное средство. Им пользовались при всевозможных недугом с незапамятных времен. В сочетании с медом является хорошим противопростудным средством. Но даже если вы уже заболели, он обязательно вам поможет. При боли в горле можете полоскать его отваром ромашки. Врачи также рекомендуют этот чай при воспалительных заболеваниях желудка. Ромашка уменьшает газообразование, препятствует процессам брожения, снижает спазматические боли в желудке.



Чай с эхинацеей



Эхинацея – известное противовирусное, иммуностимулирующее и противовоспалительное средство. Самый простой и незамысловатый способ приготовления чая с эхинацеей заключается в том, что измельченные сухие стебли и цветки растения кладутся в кружку (1 чайная ложка) и заливаются крутым кипятком. Чтобы усилить эффект, можете добавить в вашу кружку несколько плодов шиповника. Чай лучше пить до еды, два раза в день. Этот чай подходит для взрослых людей.



Малиново-липовый чай



Липовый цвет и ягоды малины обладают потогонным, противовоспалительным и жаропонижающим действием. Приятный на вкус и ароматный напиток содержит целый арсенал полезных для человека биологически-активных элементов. Полезно добавлять в чай как сухие плоды малины, так и листья растения, можно также использовать и варенье.



Отвар из шиповника



Целебный отвар из шиповника помогает очистить организм, избежать интоксикации и повысить сопротивляемость инфекциям. Плоды шиповника – замечательный источник витамина С. Настой шиповника обладает укрепляющим и тонизирующим действием, положительно влияет на работу нервной системы, почек, печени, органов ЖКТ. Как приготовить целебный напиток: 1 ст.ложку подов шиповника залейте двумя стаканами кипятка, после этого кипятите в течение 10 минут. Напиток должен настояться.



Компот из сухофруктов



Отвар из сухофруктов - проверенное, вкусное и всем с детства известное средство. Напиток обладает смягчающим и общеукрепляющим действием при простуде. Для того, чтобы приготовить целебный напиток вам понадобится 100 грамм сухофруктов (это могут быть яблоки, груши, чернослив, курага, изюм). Сухофрукты необходимо промыть, измельчить и отварить (яблоки, груши – 30 минут, изюм, курагу, чернослив – 5 минут). В готовый компот можно добавить сок лимона и мед.



Клюквенный морс



Клюква незаменима при лечении простуды. Химический состав ягоды просто уникален. Это и пищевой продукт, и витаминный комплекс, и лекарство! В клюкве содержатся: бор, йод, железо, магний, калий, кальций, марганец, фосфор, серебро и другие минеральные вещества, необходимые человеческому организму. Для приготовления клюквенного морса нужно растереть ягоды клюквы с сахаром в пропорции 3:1, 2 столовые ложки смеси залить 0,5 литра теплой воды. Напиток готов к употреблению!



Молоко с… минеральной водой



Теплое молоко с минеральной водой – тоже отличное средство от простуды. Помогает при воспалительном процессе в верхних дыхательных путях, при кашле и хорошо способствует отхождению мокроты. Для того чтобы приготовить целебный напиток, вам понадобится одна часть молока и одна часть минеральной воды. (Можно использовать такие столовые минеральные воды, как: Лужанская, Поляна квасова, Боржоми). Смешайте молоко с минеральной водой. Принимать напиток следует в комплексе с основным лечением.



Молоко с чесноком



Чеснок нашел широчайшее применение в народной медицине. Это поистине чудотворное средство; к нему прибегали и знахари, и деревенские целители. Чтобы приготовить лечебное чесночное молоко, возьмите 3 зубчика чеснока разомните их в деревянной ступе. Нагрейте молоко до появления пузырьков и смешайте с растертым чесноком, также добавьте в напиток ложку меда. Перед употреблением молоко должно настояться в течение 5 минут. В Тибете считается, что чесночное молоко хорошо оздоравливает организм, снимает стрессы и нервное возбуждение.