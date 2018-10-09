Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом
09.10.2018 21:56
Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие летние периоды. Об этом сообщает from-ua.
Впрочем, когда температура поднимется еще на 2 градуса - ледники полностью растают. По пессимистическим прогнозам, это произойдет в этом столетии.
Тогда под водой окажутся Одесса, Херсон, побережье Азовского моря и половина Крыма.
Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра, говорит, что аномальные проявления погоды в результате изменения климата становятся уже нашим климатом.
Теги: Украина, Донбасс, вода, потепление
Читайте также:
- В Украине сегодня "поливальный понедельник": Что известно об этой традиции
- Цинічна схема: чому половина України залишилася без гарячої води
- Тука объяснил, почему Украина не устраивает полную блокаду сепаратистам "ЛДНР"
- Будет ли у украинцев качественная питьевая вода?
- Новый виток цен: с 1 июля в Украине "подрастёт" тариф на воду
- Украина готова отключить оккупированному Донбассу еще и воду: у Гройсмана выдвинули жесткий ультиматум в адрес "Л/ДНР"
- В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами23:51
- «Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»23:46
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств22:37
- В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами21:22
- Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко20:31
- Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ20:11
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы20:06
- Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО19:17
- Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили18:16
- Количество обстрелов с применением тяжелого вооружения возросло17:45
- 1 взрыв в 4−5 минут. В ВСУ сообщили о ситуации в Ичне23:54
- В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами23:51
- «Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»23:46
- Елену Зайцеву госпитализировали прямо из здания суда: неожиданное происшествие поразило людей 23:39
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств22:37
- ''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине22:11
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами21:22
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко20:31
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину