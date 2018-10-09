«Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией

09.10.2018 20:58

Три дня назад, а именно – 5 октября, в Украине стартовал сезон охоты на «теневые» зарплаты. Здесь имеется в виду, во-первых, «черная» зарплата, с которой не платятся налоги в фонд оплаты труда предприятия и на доходы физических лиц (т. е. когда работник банально не оформлен). Во-вторых, «серая» зарплата – налоги с которой уплачены лишь частично, а другая часть – «черная».

Взбодрить, а потом прихлопнуть?

Еще 6 сентября правительство утвердило распоряжение «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». В нем сказано, что эти самые меры будут разбиты на два этапа. Первый этап – с 7 сентября по 5 октября – должен был быть информационно-пропагандистским. Украинцев (работников и работодателей) в этот период должны были интенсивно информировать о том, как это плохо – платить «теневую» зарплату.

«Нужно "взбодрить" работодателей, напомнить им о необходимости соблюдать трудовое законодательство. А если не поможет, будут предприниматься более жесткие меры», – прокомментировал принятый документ глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Главной причиной случившегося премьер Владимир Гройсман назвал «тысячи обращений людей о том, что их работодатели пренебрегают ими и не собираются оформлять на работу официально». «Сначала мы месяц будем всем разъяснять, какие большие штрафы за незаконную занятость. А через месяц, в октябре, мы начнем внедрять нормы, предусмотренные законодательством для защиты работающих людей», – заявил глава правительства.

Нормы, предусмотренные законодательством, на которые намекает премьер, обширны и устрашающи. Работодатель может быть привлечен к финансовой, административной и даже уголовной ответственности. В первом случае ему грозит штраф от 1 до 100 минимальных зарплат, во втором – опять же штраф от 1 до 2000 необлагаемых минимумов, в третьем – штраф от 2000 до 5000 необлагаемых минимумов, лишение права занимать руководящие должности на срок от 3 до 5 лет, а также исправительные работы от полугода до 5 лет. Но чаще всего дело сводится к тому, что при выявлении неоформленного сотрудника предприятию выписывают штраф в размере 111 690 грн. Хотя, к примеру, в августе на один из call-центров в Житомирской области наложили штраф в… 4,5 млн грн.

Участие полиции все изменит

Агитация за вывод зарплаты из тени – в теории вещь чудесная. Она очень похожа на пропаганду здорового образа жизни. Все согласны, что его нужно вести, но на практике следуют ЗОЖ далеко не все. Поэтому на успех увещеваний, по большому счету, никто и не рассчитывал.

Как следствие, с 5 октября в ход пошла «тяжелая артиллерия». По всем регионам страны начались массовые проверки предприятий в поисках неофициально (или полуофициально) работающих украинцев. В таких рейдах, кроме представителей Госслужбы по вопросам занятости населения, Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда и местных органов исполнительной власти, впервые принимают участие работники полиции.

Эти ведомства должны передавать результаты своих изысканий в Министерство труда и социальной политики, а оно, в свою очередь, до 15 числа каждого месяца будет отчитываться о проделанной работе и ее результатах на заседании правительства. Так, что все выглядит очень серьезно.

Участие полиции в «охоте» кардинально меняет весь расклад. Если в деле участвует полиция и налоговая, у работника легко может «возникнуть» уклонение от уплаты налогов с доходов. А это резко меняет все дело. Можно даже сказать, принципиально меняет…

«Госслужба труда действительно имеет широкие полномочия. Но проверять она может только работодателей. А способов воздействия на работников у нее нет. Она даже не имеет права проверить документы. Доходит до смешного. Недавно была проверка у фермера, у которого земли больше 1 тыс. га, но по документам – ни одного наемного работника. На вопрос, кто же все это обрабатывает, аграрий ответил, что он сам. А трактористы, которые в это время были на территории хозяйства, сказали инспекторам, что "просто зашли к знакомому". Но если в группе проверяющих будет полиция, люди не смогут отказаться предъявить документы, а налоговики – оперативно проверят уплату ЕСВ, то есть, сразу же можно будет собрать доказательную базу», – пояснил ситуацию глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Дело всех

Насколько широко распространена в Украине теневая занятость населения, точно не знает никто. Так, по мнению экспертов Министерства экономического развития и торговли, в первом квартале нынешнего года уровень теневой экономики в Украине составлял 33% от официального ВВП. А по мнению МВФ, размер теневой экономики в Украине достигает почти… 45%.

Что практически означают эти абстрактные проценты, пояснили в Пенсионном фонде. Согласно публичному отчету Фонда, уровень теневой занятости населения в 2017 году составлял 23,1%. Причем, по данным Госслужбы статистики, каждый третий работник в Украине или 3,7 млн человек работает без оформления трудовых отношений. В результате этого, убытки только Пенсионного фонда и только от неполученного единого социального взноса с этих людей составили (по оценкам самого фонда) 30 млрд грн.

Эта цифра сама по себе неплохо объясняет периодическое обострение желания правительства побороться с теневыми зарплатами украинцев. А сама борьба, по большому счету, никогда и не прекращалась.

Так, в прошлом 2017 году, согласно официальной статистике, было легализовано 99,5 тыс. рабочих мест. Это принесло в «закрома Родины» более 120 млн грн ЕСВ. Эта цифра выглядит впечатляюще, если не вспоминать, что в 2016 году было легализовано почти 195 тыс. рабочих мест. Что дало почти 160 млн грн. ЕСВ. Для сравнения, в бюджете Пенсионного фонда на нынешний год предусмотрены расходы в 345,8 млрд грн. Так, что полученные от легализации миллионы – капля в море необходимых миллиардов.

На Донбассе как везде

Примечательно, что ситуация в Донецкой области по итогам прошлого 2017 года выглядела типичной. «За прошлый 2017 год в регионе работодатели официально трудоустроили 7012 граждан, за счет чего в бюджет дополнительно поступило 5,1 млн грн налога на доходы физический лиц, 700 тыс. грн военного сбора, а также 6,2 млн грн единого взноса», – сообщили по итогам прошлого года пресс-служба ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области.

В нынешнем году эта битва продолжилась с новой силой. «С начала года рабочая группа по легализации трудовых отношений осуществила 19 выездных заседаний, в ходе которых были обследованы 106 объектов предпринимательской деятельности, среди которых магазины, строительные фирмы, предприятия общепита, объекты предоставления различных услуг. Проверки показали, что на 13 объектах выявлены нарушения трудового законодательства. В настоящий момент четыре из них работают в соответствии с законом», – заявил в середине августа заместитель городского головы Дружковки Олег Поляков.

«16 августа проводилась проверка без предварительного предупреждения 14 субъектов хозяйствования в сфере торговли инспекторами труда отдела по труду Бахмутского горсовета вместе с представителями Бахмутского управления ГУ ДФС в Донецкой области. Инспекторы обнаружили 8 работников, которые работали без надлежащего оформления», – сообщила тогда же пресс-служба Бахмутского горсовета.

8 миллионов «конвертов»

И так, в общем-то, везде. По сути, если сравнивать показатели, то можно констатировать, что власти значительно усилили проверки. Как следствие, количество легализованных рабочих мест в нынешнем году существенно возросло.

«С 1 января по 1 августа 2018 число плательщиков ЕСВ, то есть застрахованных лиц, в Украине увеличилось на 184 тыс. человек. Люди постепенно начинают выходить из тени и начинают платить ЕСВ ... Если взять нашу статистику, сегодня у нас занятыми считаются 16 млн человек, но реально из этих 16 млн занятых платят ЕСВ примерно 12 млн человек», – сообщил министр труда и социальной политики Андрей Рева.

«В Украине за январь-июль 2018 года разоблачили 8,8 тыс. предпринимателей, которые вели теневую деятельность. Налоговая обязала их зарегистрироваться официально. В бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса. Также налоговые проверки позволили выявить 4,2 тыс. наемных лиц, которые работали без оформления трудовых отношений. За 7 месяцев 2018 работодатели дополнительно заключили 24,8 тыс. трудовых договоров с наемными работниками», – заявил несколько дней назад и. о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

Однако, похоже государство, несмотря на ужесточение мер, борьбу с «теневыми» зарплатами уверенно… проигрывает. «В Украине на данный момент зарплату "в конвертах" получают около… 8 млн человек. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат "серых" зарплат показали, что 47% из них имеют такие нарушения», - заявил Евгений Бамбизов.

К кому придут в первую очередь?

И вот, правительство сделало новый ход. С 5 октября проверяющие массово пошли в народ. Примечательно, что, по словам премьера Владимира Гройсмана, в первую очередь их будут интересовать предприятия (и предприниматели), в которых все сотрудники получают минимальную зарплату в то время, как на 1 августа 2018 года средняя официальная зарплата по стране уже 9170 грн.

Также, с большой долей вероятности, усиленно проверять будут те предприятия, которые больше года сотрудничают с физическими лицами по гражданско-правовым договорам или если количество таких сотрудников превышает 30% от всего штата. Кроме того, приоритетным поводом для проверки может стать «массовое увольнение персонала» – более 10% за месяц или то, что количество сотрудников не соответствует объемам производства. О том, что непременно проверят тех, у кого есть долги по уплате ЕСВ, и говорить нечего.

Кроме неофициального найма и зарплат «в конвертах» правительство поручило «разобраться» и с теми, кто выплачивает вознаграждение за работу в виде предпринимательского дохода физическим лицам-предпринимателям третьей группы.

Причем, по словам главы правительства, наиболее проблемными отраслями хозяйства в этом смысле являются строительство, сельское хозяйство, торговля, авторемонт, гостинично-ресторанный бизнес и вся сфера услуг. Предприятия этих секторов, видимо, попадут «под танк» первыми.

И наконец, есть региональные предпочтения. Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, принятого правительством месяц назад, «в некоторых регионах не просто существует проблема нелегальной занятости, а идет формирование параллельной, нерегулируемой экономики». Какие именно имеются в виду регионы – не говорится.

Однако Владимир Гройсман несколько дней назад заявил, что «в региональном разрезе по количеству неправильно оформленных работников лидирует Харьковская, Киевская, Ивано-Франковская и Одесская области». С другой стороны, по данным Госстата Украины, в Ровенской области без оформления и соцгарантий трудится 54% работников, на Прикарпатье – 46%, а на Буковине – 44%. Это лидеры. При этом в Тернопольской и Хмельницкой областях нелегальный рынок труда вырос почти на 20%. Тот факт, что Донецкая и Луганская области в этих перечнях не фигурируют, скорее всего, ничего им не дают...

Люди больше не надеются на пенсии?

С одной стороны, свои действия по детенизации зарплат правительство обосновывает исключительно заботой о людях. «Придет старость, и вы не сможете работать и получать зарплату. В том числе в конверте. Тогда вы придете к государству, и что оно вам ответит? То, что вы получите максимум какую-то социальную выплату на мизерном уровне. Поэтому от зарплаты в конверте страдает, прежде всего, человек, который на это согласился. Ни в одной стране мира нет системы "хочу плачу социальные взносы, хочу не плачу". Во всех странах мира пенсионная система является обязательной для всех», – заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Однако до пенсии еще нужно дожить. И тут правительство со своей детенизацией создает проблемы для работающих украинцев уже сегодня.

«В последнее время в нашу организацию все чаще поступает информация от предпринимателей о том, что работники сами просят их платить им "в конвертах", но увеличить сумму зарплаты. Людей не интересует будущая пенсия. Просят платить на 50% больше и готовы даже работать без оформления. Это сравнительно новая тенденция, раньше такого не было. И она подтверждает, что люди разуверились в том, что что-то получат от государства за свои налоги. С другой стороны, если встанет вопрос о том, чтобы платить полностью белые зарплаты, многие фирмы закроются, а некоторые будут вынуждены оптимизировать штатное расписание и сокращать часть работников, чтобы отдать их зарплаты оставшимся», – откровенно сообщил глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.

Что все это значит? По словам премьера, люди, напротив, массово обращаются с просьбой обеспечить им официальное трудоустройство и «белую» зарплату. Ответ на этот вопрос простой и печальный.

«В Украине начали повышать минимальную зарплату. Но наш рынок в стагнации и не готов к этому. Минимальная зарплата – базисный показатель для минимального налога на каждого работника. Если предприниматель платит работнику минималку в 4200 грн, то он должен заплатить налогов минимум на 2700 грн. Кроме этого, с сотрудника берут налоги отдельно. Наше налоговое законодательство загоняет малый и средний бизнес в ситуацию, когда выгодно человека брать на работу не по трудовой книжке. К тому же, большая часть квалифицированной рабочей силы, которая действительно приносила прибыль, уехала за границу. Осталась неквалифицированная, которая может работать полдня, 3 часа или не работать вообще. А держать работника на зарплату, если он работает неполный рабочий день, очень невыгодно. Тем более – платить за это налоги», – рассказал экономист Алексей Лупоносов.

Такая точка зрения подкрепляется тем, что еще в феврале прошлого года Нацбанк Украины спрогнозировал, что общая численность работников официального сектора экономики в 2017 году сократится на 9% по сравнению с 2016 годом. Вклад сокращения за счет повышения минимальной зарплаты (в январе 2017 года) составит 5,4% (или около 630 тыс. человек).

Реальность оказалась куда суровее. По данным Мировой организации труда, уровень безработицы в Украине в 2016-2017 годах вырос с 9,5 до 9,9%.

Мимо цели…

Интересно, что эксперты считают, что поставленная цель – детенизация зарплат – все равно не будет достигнута. «Много раз принимали аналогичные программы и постановления, но все они заканчивались провалом. Побороть зарплату в «конвертах» можно только экономическими методами. Если же заниматься террором, то часть бизнеса еще больше убежит в тень, а другая часть просто включит дополнительные расходы в цену товара, и оптовые и розничные цены вырастут, а доходы украинцев уменьшатся», – считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Сомнительно, что такие меры существенно повлияют на официальную занятость или наполнение бюджета налога на доходы физических лиц. Но для борьбы с "избыточными субсидиями" и необоснованными пособиями по безработице они могут быть эффективными. Для многих небольших компаний оптимизация расходов, связанных с оплатой труда, является дилеммой выживания: они либо платят сотрудникам рыночную зарплату на руки, пытаясь экономить на других выплатах, либо оптимизируют численность персонала, но при этом платят все обязательные платежи. Это по факту. Штрафами и разъяснительной работой не получится создать цивилизованный рынок труда в малом бизнесе», – поделился свои мнением директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

Источник «Донецкие новости»