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Как нормализовать давление без лекарств
Продукты, которые помогут отрегулировать давление осенью.
Осень – время погодных качелей. То пойдёт дождик, то выглянет солнце, то ударят почти зимние морозы, а то вдруг выдастся по-летнему тёплый день.
Больше всех от перепадов погоды страдают гипер- и гипотоники, пишет Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.
Разберёмся, какие продукты помогут им сохранить хорошее самочувствие.
При пониженном давлении
Пряности – большие друзья гипотоника. Куркума, корица, гвоздика и кардамон повышают активность желёз внутренней секреции и сужают сосуды, тем самым повышая давление. Подобным эффектом обладают также горчица, хрен и имбирь.
При повышенном давлении
Налегайте на свёклу и морскую капусту. Свёкла отлично действует на сосуды, кстати, она помогает бороться с лишним весом, что тоже благотворно скажется на показаниях тонометра – впрочем, в долгосрочной перспективе. А если давление нужно снизить быстро, то на помощь может прийти свекольный сок.
Полезна гипертоникам морская капуста, в ней содержатся йод, бром, марганец, кобальт, цинк, магний, железо, калий, а также витамины А, В1, В2, В12, С, D, Е. Морская капуста улучшает обмен веществ в организме, повышает эластичность сосудов, не позволяет тромбам образовываться.
Теги: Донбасс, давление, лекарства
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- Новый главарь "ДНР" Пушилин хочет оторваться от влияния Кремля и заручился поддержкой известного украинского олигарха08:20
- В Донецке массово отравились учащиеся лицея, но их обвинили в «симуляции»08:13
- Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать22:15
- Как нормализовать давление без лекарств17:10
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