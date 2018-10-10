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Названо проверенное народное средство от гриппа
Лечебный напиток с медом, имбирем и цитрусовыми.
Ароматный согревающий чай с апельсинами, медом и пряностями идеален для осени.
Он станет отличным помощником в лечении ОРВИ и гриппа, профилактике болезней сердца и борьбе с лишним весом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Тонето.
Ингредиенты на 2 порции:
кусочек имбиря длиной 2.5 см
мед – по вкусу
сок половины апельсина
1/2 палочки корицы
звездочка бадьяна
несколько коробочек кардамона
2.5 стакана воды
Рецепт приготовления:
Доведите 2 1/2 стакана воды до кипения в небольшом сотейнике.
Добавьте нарезанный корень имбиря, палочку корицы, звездочку бадьяна и семена кардамона, раздавленные плоской стороной ножа.
Кипятите на слабом огне в течение 5-7 минут. Процедите, чтобы убрать специи.
Добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и мед по вкусу.
Перелейте имбирный чай в жаропрочные стаканы и немедленно подавайте, по желанию добавив тонкие кружочки апельсина.
На заметку: чем дольше вы будете кипятить специи, тем более пряным получится чай. Мед придает имбирному напитку сладость, а апельсиновый фреш – приятный свежий вкус и аромат.
Теги: Донбасс, здоровье, грипп, лечение
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