«Чипсы нельзя есть никому!» В Украине могут запретить любимые ''вкусняшки''

11.10.2018 22:13

Чипсы уже давно стали любимым снеком для школьников. На перемене или по пути домой, грех не купить хотя бы самую маленькую пачку "хрустяшек" за сэкономленные на обеде деньги. О вреде чипсов для здоровья рассказывают и родители, и преподаватели, и СМИ. Но ни нравоучения, ни огромный список незнакомых слов в составе продукта так и не смогли перебить аппетит детям.

Учитывая то, что в Верховной Раде предлагают начать обсуждение запрета на продажу снеков детям до 16 лет, OBOZREVATEL с помощью экспертов решил разобраться, как чипсы могут навредить нашему здоровью и нужно ли вводить ограничения.

"Я считаю, что продажу снеков необходимо запретить. Данные пищевые продукты содержат большое количество трансжиров, усилителей вкуса и практически не содержат никаких полезных питательных веществ. Снеки обладают резким вкусом и запахом, что стимулирует пищеварительную систему вырабатывать большое количество пищеварительных соков. Попадая в наш организм, такие продукты раздражают слизистые оболочки всего желудочно-кишечного тракта - от начала и до конца", - объясняет терапевт, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории гигиены питания и безопасности пищи Национального научного центра радиационной медицины НАМН Украины Александр Луценко.

По его словам, это чревато развитием различных заболеваний, таких как гастриты с разнообразными осложнениями, панкреатиты, колиты и прочее.

Также он отметил, что существует ряд отечественных и зарубежных научных исследований, которые подтверждают токсическое влияние усилителей вкуса на весь организм как на клеточном, так и тканевом уровнях. Данное негативное влияние может проявляться различными мутациями, онкологическими заболеваниями, развитием таких болезней цивилизации, как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

"Важным является то, что снеки влияют как на физическое, так и на психоэмоциональное развитие ребенка, что проявляется возникновением многих заболеваний в более раннем возрасте, что мы и наблюдаем на сегодняшний день в Украине" - дополняет Александр Луценко.

Поддерживает коллегу и врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Марат Зиннатуллин поясняя, как производятся чипсы и чем они отличаются от картофеля:

"Чипсы и картофель - практически синонимы в наше время. Полезные свойства картофеля известны давно, в нем содержатся практически все химические элементы, необходимые человеку. Но что такое чипсы - это продукт, который изготавливается из натурального картофеля или сухого полуфабриката с добавлением значительного количества крахмала. Чипсы из порошка дешевле обходятся производителю. При обжарке при температуре выше 100 градусов картофель теряет все ценные вещества".

Врач утверждает, что к этому добавляются ароматизаторы, красители, консерванты и прочее, что не делает продукт более полезным.

"Из-за высокого содержания крахмала, чипсы очень калорийны - 100 граммов содержат около 500 килокалорий, что является почти половиной дневной нормы ребенка. Поэтому такие снеки способствуют ожирению. Соль, содержащаяся в чипсах, нарушает минеральный обмен и может повысить давление, а красители и ароматизаторы - могут вызвать аллергию" - сообщает гастроэнтеролог.

По словам Марата Зиннатулина в процессе жарки при высоких температурах образуется канцерогенное вещество - акриламид. В чипсах содержание этого вещества может быть больше в 1000 раз.

"Известно, что снеки жарят не на растительном масле, а на техническом жире. Эти жиры способствуют повышению холестерина в организме и увеличивают риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Есть ещё одна проблема - привыкание. Вот почему, однажды попробовав чипсы, дети жаждут похрустеть ими вновь. Отсюда вывод: пользы в чипсах нет" - продолжает гастроэнтеролог.

Диетолог Ирина Иссаева, подтверждает мнение коллег: "Чипсы нельзя кушать никому! Это чрезмерные калории, большое количество соли и всевозможных добавок Е, которые негативно влияют на состояние ЖКТ и приводят к пищевой зависимости".

То, что с пищевой привычкой регулярного употребления снеков необходимо бороться – это факт. А вот чем можно их заменить, рассказал наш врач-эксперт Александр Луценко:

"ВОЗ, ЮНИСЕФ и другие международные организации рекомендуют заменить снеки овощами и фруктами, которые можно съедать примерно по 500 граммов в день".