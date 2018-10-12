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Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное

12.10.2018 22:42
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Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное

Для восстановления сил взрослому человеку необходим полноценный 8-часовой сон.

В наше время проблемы с нарушением сна не редкость.

Одной из причин бессонницы является неправильное питание, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 1plus1.

Ужин - это низкокалорийный прием пищи, в который должны входить продукты, которые легко усваиваются. Хорошее время для ужина от 17 до 20 часов.

Для того, чтобы наладить сон нужно добавить в рацион определенные продукты. Какие именно продукты помогут легко заснуть – дальше в материале.

1. Нут

Нут (турецкий горох) содержит большое количество витамина В6 - важнейшего компонента для производства мелатонина (гормона, который отвечает за хороший сон). Если он не вырабатывается в достаточном количестве, это приведет к проблемам с засыпанием. Именно нут стимулирует выработку мелатонина и помогает быстрее заснуть и проспать до самого утра.

2. Чай с ромашкой

Ромашка прекрасно борется с бессонницей и снимает напряжение. Успокаивающее действие ромашкового чая объясняется высоким содержанием в цветах ромашки апигенина - вещества, которое положительно влияет на нервную систему человека.

Как и теплое молоко, кружка горячего чая с ромашкой повышает температуру тела, вызывая чувство сонливости.

3. Вареное яйцо

Если по ночам вы просыпаетесь от голода, возьмите за привычку съедать вечером вареное яйцо. В яйцах содержится много белка, они хорошо насыщают, поэтому бежать ночью к холодильнику не придется. Если ищешь идеальные продукты перед сном, знай - это яйца.

4. Бананы

Бананы лучше другие фрукты утоляют аппетит. Они достаточно калорийны, но все-таки лучше съесть перед сном банан, чем сэндвич. Бананы содержат магний и калий, которые способствуют быстрому восстановлению мышц. Также этот фрукт стабилизирует серотонин и меланин, что помогает мозгу полностью расслабиться.

5. Молоко

Стакан теплого молока способствует хорошему сну. Молоко - хорошее средство против бессонницы, содержащий кальций и аминокислоту «триптофан», необходимую для выработки «гормона сна» - мелатонина. Поэтому если вы не можете заснуть или часто просыпаетесь по ночам, выпейте один стакан теплого молока.



Теги: Донбасс, здоровье, сон, продукты, снотворное
 
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