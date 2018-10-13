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На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО
В Интернете появилось видео, на котором видно, как сравнительно большой метеорит таранит единственный спутник нашей планеты. Огромное небесное тело неопознанного происхождения задело Луну и стремительно приближается к нашей планете. Так считают пользователи, выложившие соответствующие кадры в Сеть, сообщает "Диалог.UA".
По мнению уфологов, данный метеорит "протаранил" Луну, после чего в космос были выброшены тонны грунта спутника Земли. СМИ, опубликовавшие данное сообщение и разместившие видео, ссылаются на специалистов, по мнению которых видео якобы является правдой, и такие события имели место. Сообщается, что видео снял канадец, который проживает в провинции Саскачеван. Днем в небе мужчина увидел большой огненный шар, на большой скорости двигающийся в сторону спутника нашей планеты.
С помощью своей видеокамеры канадец запечатлел, как метеорит протаранил Луну, оставив за собой хвост из лунного грунта. Уфологи считают, что данный житель Канады стал "очевидцем начала апокалипсиса".Также они утверждают, что бомбардировку спутника Земли "на самом деле начала Нибиру, которую окружает большое количество метеоритов, один из которых и врезался в Луну". Исследователи-конспирологи уверены, что уже совсем скоро планета-убийца доберется до нас, и тогда произойдет конец света.
Впрочем, учитывая тот факт, что планета Нибиру является скорее мифологическим небесным телом, чем реальным, к подобным сообщениям не стоит относится слишком серьезно. Тем более, что нынешняя техника, которая есть в распоряжении у астрономов, позволяет зафиксировать практически любой "посторонний" объект еще за несколько месяцев до того, как он подлетит к земной орбите. Учитывая тот факт, что ученые пока не зафиксировали ни одного подобного объекта, есть основание предполагать ,что данное видео скорее оптическая иллюзия, чем реальные кадры столкновения метеорита с Луной.
Теги: Донбасс, планета, Земля, метеорит, уничтожение
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