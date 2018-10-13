В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так

13.10.2018 22:17

Украинцы жалуются на качество товаров из так называемых бэби-боксов. Большие коробки с необходимыми предметами для ухода за новорожденным государство начало выдавать каждой роженице с сентября.

По заявлению Минсоцполитики, стоят они до 5 тысяч гривен. Однако украинцы уже подсчитали, что в лучшем случае такой набор обойдется в 2,5-2,8 тыс. грн. И подозревают, что кто-то хорошо зарабатывает на правильной правительственной инициативе. Подробности - в материале OBOZREVATEL.

Коробочка за 2,2 тыс. грн?

Украинка Ольга Слободянюк, бабушка новорожденного, подсчитала стоимость товаров в коробке. Цены, говорит, брала из двух источников: из интернета и с рынка "7 километр" под Одессой. Например, по ее данным, матрасик стоит 80 грн, ползунки 2 шт. – 150 грн, пеленки 3 шт. - по 50 грн, шапочки 2 шт. – 22 грн, ножницы - 30 грн, термометр - 47 грн, крем – 50 грн, плед – 70 грн, одеяло - 150 грн, влажные салфетки 60 шт. - 50 грн, полотенца - по 50 грн, жидкое мыло - 150 грн, прокладки для груди – 200 грн, ползунки 2 шт – 150 грн, комбинезончик – 250 грн и т.д.

В итоге, по ее подсчетам, шапочки, памперсы, одеяльца, пледик, ползунки, детские боди, крем, пустышка, ножнички, термометры и прочее стоят около 2,8 тыс. грн. "Я только не знаю, сколько стоит сама коробочка, но получается что ее цена 2,2 тыс. грн. Думаю, что половину денег кто-то кладет себе в карман", - заявляет Ольга Слободянюк.

Подарки дают с опозданием на месяц

Также многие мамы жалуются, что коробку для новорожденного получают с опозданием на месяц. Например, Марина Буджини из Херсона сообщила, что набор забрала только через месяц и два дня. И хотя обещали, что посылку доставят прямо домой, все-таки идти за ней пришлось самим.

Молодая мама Анна Зинкова получила набор через три недели после рождения малыша, большая часть вещей им уже мала.

Марина Ши из Харькова сообщила, что родила малыша 10 сентября, а забирать бэби-бокс пришлось только 2 октября.

Виновата ООН

Заместитель начальника департамента социальной политики Киевской городской администрации Максим Бутченко говорит, что в опоздании наборов для новорожденных виновата организация UNOPS. Это структура ООН, которая занимается поставкой товара по всей Украине.

"Например, сейчас в Киеве нам не хватает 400 наборов. UNOPS обещает, что 15 октября доставит все 2,5 тыс. бэби-боксов, если они выполнят обещание, то во всех столичных роддомах их будут вручать при выписке, как и надо. Но все мамы, которым пока не хватило подарков, пишут заявление в роддоме. И по мере поступления их им доставят прямо домой, никуда им ходить не нужно, этим занимаются наши социальные службы", - уверил Бутченко.

Что касается цены в 5 тысяч гривен за набор, то Максим Бутченко поясняет, что на самом деле он стоит 3,6 тыс. грн. "В постановлении Кабмина говорится, что такой набор стоит до 5 тысяч гривен. Когда список сформировали, а потом посчитали по оптовым ценам, то цена снизилась - до 3,6 тыс. грн. То есть сейчас их закупают по такой цене. Поэтому когда мамы занимаются подсчетами, и берут цены с "7 километра", то они, мягко говоря, неправы", - говорит Бутченко.

Также чиновник уверен, что все товары неплохого качества. "Там есть и украинские поставщики, например, трикотажные вещи от нашей фабрики "Роза", это неплохой производитель. Я тоже слежу за сообщениями в соцсетях и возмущаюсь тем, что люди пишут. Они постят видео и фото, на которых можно увидеть, что семьи эти с достатком, у них там стоят дорогие телевизоры и прочее. Им, вероятно, эти вещи не очень нужны, они могут позволить себе купить что-то получше. Но ведь никто не заставляет мам забирать эти коробки, может они пригодятся тем, для кого этот набор действительно нужен и важен", - заявил Бутченко.

Запоздавшие наборы дарят

Мы не смогли отыскать на известных сайтах бесплатных объявлений предложения о продаже бэби-боксов от правительства. Правда, многие мамы говорят, что готовы просто так отдавать запоздавшие наборы.

Наталья Кравченко из Киева родила сына в октябре. "Нам коробку не дали, сказали, что нет. Написали заявление, ждем. Конечно, обидно, что обещанного подарка так и не увидели. Мы с мужем уже решили, что если набор придет через месяц, то нам там часть вещей уже будет не нужна. Из памперсов и одежки мы уже вырастем. Но через пару месяцев будет рожать моя двоюродная сестра, так что все отдадим ей. Продавать вещи нет смысла, мамы знают, что им этот набор и так дадут бесплатно. Так что выставлять на продажу - бессмысленно", - сказала Наталья.

А вот Алла Сахно из Одессы свой бэби-бокс отдала соседке. "Это очень бедная семья и они ждут второго малыша. Пусть у них будет два набора, потому что пеленки, ползунки, боди никогда лишними не бывают. Да и памперсы мне эти не нравятся, но для не очень богатых людей они в радость. Мы все купили заранее и нам эта коробка в принципе не нужна. И, кстати, они так обрадовались идее, что ребенок может первое время спать в коробке, что я даже в растерянности. Там есть матрасик, конечно, но я бы не стала своего сына класть в коробку", - удивляется в беседе с нами Алла.

Хотя некоторые родители считают разумным торговать бесплатным набором. "Ненужные мне вещи я вполне могу продать. Термометр для воды, ножнички, маленькие шапочки, да и одеялко мне не нужно, уже купили красивое. Почему бы и не продать", - заявила Виктория Голубева из Херсонской области.