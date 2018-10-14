"Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"

14.10.2018 22:36

Вряд ли Россия отменит эти выборы. Суркову нужно, чтобы "и.о. руководителей" этих "республик" обрели полноценный статус. А ждать каких-то других договоренностей до выборов в Украине не стоит.

Несмотря на то, что Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до конца 2019 года, Россия не спешит надавить на боевиков в ОРДЛО, чтобы те отменили свои "выборы", которые назначены на 11 ноября. Более того, на днях в "ДНР" приезжал помощник президента РФ Владислав Сурков, пообещав повысить там зарплаты. По слухам, которые доносятся из Москвы, это не сильно понравилось некоторым башням Кремля, ведь "их там нет". Другие башни через своих депутатов в Госдуме пугают признанием "ДНР"/"ЛНР". Но тогда это запустит еще больший санкционный маховик. Впрочем, как и проведение "выборов" в ОРДЛО, так что вариантов у Москвы мало.

Срок действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО (об особом статусе Донбасса) Верховная Рада продлила 4 октября. Причем, голосование прошло, как любят говорить в России, без пыли и шума, что удивило многих. Ведь ровно год назад, когда Рада рассматривала аналогичный вопрос, нардепы подрались, заблокировали трибуну, сломали микрофоны и даже пытались поджечь дымовую шашку прямо в сессионном зале.

Но для тех, кто знает внутреннюю кухню, ничего удивительного не произошло. 245 голосам "за" предшествовали визит спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и несколько только официальных раундов в рамках неформальной Минской платформы, где послы стран Нормандского формата и дипломаты убеждали украинских нарепов продлить закон об особом статусе. Иначе, и это тоже озвучивалось официально, им будет достаточно сложно удержать существующий режим санкций. Доля правды в этом есть, ведь у симпатиков Кремля появилось бы больше аргументов в пользу отмены санкций. С другой стороны, и без нас там проблем хватает. Так или иначе, но на предстоящем саммите ЕС 18-19 октября вице-премьер Италии Маттео Сальвини (который, напомним, фоткается на Красной площади в Москве в футболке с изображением Путина) будет поднимать вопрос о санкциях, и не он один.

"Этот закон усиливает переговорные позиции украинских дипломатов и наших друзей в ЕС по пролонгации санкций против РФ. Почему? В ЕС есть 7 стран группы риска, которые мечтают снять санкции с РФ. Если бы Украина не продлила срок действия закона, эти дружеские Кремлю страны уже бы завтра заявили, что Украина не выполняет политический блок Минских соглашений, поэтому с РФ нужно снять санкции, наложенные за невыполнение соглашений, мол, никто их не выполняет", – писала в своем Facebook первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Украина выполняет Минские договоренности – Верховная Рада продлила срок действия закона об особом статусе. Теперь очередь Москвы. Шагом навстречу может стать отмена незаконных "выборов" в ОРДЛО, которые боевики хотят провести 11 ноября. Пролонгация закона об особом статусе со стороны Киева как раз и была тем неофициальным условием для отмены этих фейковых "выборов". Но, как мы видим, до "выборов" меньше месяца, а Москва лишь подливает масла в огонь.

В среду 10 октября в "ДНР" приезжал архитектор аннексии Крыма и российского военного вторжения на Донбасс Владислав Сурков. Там, по словам его придворного политолога, директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, Сурков встретился с "и.о. главы "ДНР" Денисом Пушилиным. Чеснаков ограничился лишь сухим комментарием по факту визита, но подтвердил, что вместе с Сурковым приезжал и сотрудник управления президента РФ по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов, который теперь курирует гуманитарное и политическое взаимодействие с "ДНР"/"ЛНР" (он отвечает за взаимодействие с Донбассом по вопросам "избирательной кампании", до этого курировал Южную Осетию).

А вот Пушилин позже раскрыл детали, что не сильно понравилось некоторым высоким чинам в Кремле. "Глава" боевиков "ДНР" заявил, что "в ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения, и сдерживание роста цен по некоторым товарам первой необходимости также признано приоритетом".

В различных сепаратистских Telegram-каналах появлялась информация о растущем недовольстве населения на оккупированных Россией территориях Донбасса. В некоторых таких пабликах пишут, что только за 40 дней после смерти Александра Захарченко на 25% подорожали мясо, сахар и крупы. Именно поэтому в "ДНР" и пожаловали Сурков с Филатовым, чтобы, во-первых, показать свою поддержку Пушилину на "выборах" 11 ноября, а во-вторых, пообещать повышение зарплат перед этими незаконными "выборами".

Кроме того, как раз сейчас московские ревизоры из Контрольного управления, Минэкономики и Минфина проводят в "ДНР" проверку бурной деятельности убитого Захарченко и его "министра" Александра Тимофеева (по кличке "Ташкент"; в конце сентября появлялась информация, что его задержали в Москве). Уж больно сильно стали беспокоить Кремль масштабы хищений в псевдо-республике. И, по информации все тех же Telegram-каналов оккупантов, бывшим "руководством "ДНР" похищено и присвоено более 24 млрд рублей. Более того, нашли даже несколько недостроенных вилл на "загнивающем Западе" – в Италии и Испании.

На этом фоне визит Суркова в "ДНР" выглядит, как поддержка Москвой Пушилина на "выборах" 11 ноября. Но, по слухам, доносящимся с оккупированной территории, Владислав Сурков не полностью контролирует ситуацию в псевдо-республиках. К тому же, проверка по использованию московских подачек проводится и по структурам Пушилина, где московские кураторы могут найти не менее занимательные факты. Тем временем, по сообщению "ЦИК "ДНР", время для регистрации "кандидатов на главу "ДНР" подошел к концу. И в списке среди "проходных" лишь один Пушилин. Ни Александра Ходаковского (бывшего руководителя так называемой "СБ "ДНР"), ни Павла Губарева (экс-главарь "Народного ополчения Донбасса") в списке нет.

Многие украинские дипломаты, которые связаны с переговорами ТКГ в Минске, говорили сайту "Сегодня", что по их мнению Москва, скорее всего, отменит "выборы" в последний момент. Мол, зачем Путину еще один виток санкций ЕС и США за саботаж Минска? С другой стороны ранее в беседе с сайтом "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Александр Моцик напомнил, что первые "выборы" боевики провели 2 ноября 2014 года, которые торпедировали Минский процесс. Потом были Дебальцево и вторые Минские договоренности.

"Тогдашние "выборы" фактически разрушили ситуацию на много лет. Сегодня происходит что-то подобное, поэтому мы обращаемся к США, к Нормандскому формату – к Франции и Германии с тем, чтобы эти страны усилили давление на Россию с тем, чтобы не проводить эти "выборы". Но если Россия не прислушается к мнению международного сообщества, тогда должны быть введены новые дополнительные жесткие санкции как наказание за очередное нарушение Россией и международного права в целом, и Минских договоренностей в частности", – считает Александр Моцик.

Заявления о незаконности и нелегитимности "выборов" в ОРДЛО, с призывом отменить их, уже неоднократно звучали со всех ключевых европейских столиц и из Вашингтона. Но на Россию это мало влияет, особенно после разгромного поражения с возвращением своей делегации к работе в ПАСЕ и решения Синода Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии Украинской церкви. Обсуждая все это на своих ток-шоу, русская пропаганда дошла до угроз признать "ДНР"/"ЛНР". Они ссылались на интервью главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, где он в конце августа рассказывал, что "признавать "ДНР"/"ЛНР" нужно было давно, и не строить никаких иллюзий".

Но, как и в случае с "выборами", признание Россией псевдо-республик потянет за собой еще больший виток международных санкций. Поэтому вряд ли Кремль на это пойдет. Но вот решать что-то с зарплатами и ценами "их там нет" все же придется, ведь долго одной лишь идеологией "русского мира" жителей оккупированных территорий не прокормишь. И в Москве это прекрасно понимают, раз первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что в российском бюджете нужно заложить средства для "ДНР"/"ЛНР".

По словам экспертов, Россия вряд ли отменит фейковые "выборы" в ОРДЛО. Тем более, после разгромного поражения в ПАСЕ и решения Синода Вселенского патриархата.

"Возможно на неофициальных переговорах, которые все-таки идут на уровне помощников лидеров стран Нормандского формата, некий сценарий и рассматривался. Мол, пусть украинцы сделают первый шаг, продлят срок действия закона (о временном порядке местного самоуправления в ОРДЛО – Авт.) а мы (русские – Авт.) тогда отменим выборы. Но мое ощущение, что вряд ли они эти "выборы" отменят. Суркову нужно, чтобы "и.о. руководителей" этих "республик" обрели полноценный статус. А ждать каких-то других договоренностей до выборов в Украине не стоит", – сказал сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.