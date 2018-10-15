Как в домашних условиях почистить золотые украшения?

15.10.2018 22:42

Золотые украшения требуют аккуратного обращения. Их следует бережно хранить и не подвергать механическим воздействиям. Кольца рекомендуется снимать на время спортивных занятий, домашних работ или посещения сауны.

Но даже строгое соблюдение всех правил не защитит изделие от потери блеска. Со временем на него «налипают» косметические средства и бытовая химия. Украшения страдают от воды, солнца и воздуха. Стразы, драгоценные и полудрагоценные камни тускнеют под воздействием пыли и жира.

Когда загрязнение становится очевидным, изделию необходимо вернуть былую красоту. Можно обратиться в ювелирную мастерскую. Но это больно бьет по кошельку. Более бюджетный вариант — самостоятельная чистка в домашних условиях. Методов очищения — масса. Важно определить, какой вариант чистки подойдет именно для вашего изделия.

Как почистить изделия из красного золота без вставок?

Красное золото считается самым распространенным материалом для ювелирных украшений. Прочный и долговечный материал отлично подходит для повседневной носки. Украшение из красного золота можно почистить при помощи подручных средств:

Понадобится чайная ложка средства для мытья посуды, 200 мл воды, кастрюля и мягкая салфетка. В кастрюлю на салфетку нужно положить украшение и залить получившимся раствором. Кипятить 10-15 минут, ополоснуть и высушить.

Вскипятить воду, добавить 1,5 столовых ложки пищевой соды. Взять миску, расположить ее на дне алюминиевую фольгу, положить украшение. Сверху залить раствором и держать 8 часов.

Оставить в солевом растворе на 12 часов (4 столовые ложки на стакан кипятка).

Если изделие без камней, можно очистить его при помощи столового уксуса. Нужно залить изделие, через полчаса почистить его не жесткой тканью, ополоснуть и вытереть.

Аналогичным образом чистят ювелирные украшения из желтого золота.

Чистка украшений из белого золота и композитных материалов без камней

Белое золото сверху покрыто родием. Материал стирается при сильном механическом воздействии.

Поэтому чистку золотого украшения нужно проводить при помощи мягкой ткани и неагрессивных веществ:

Оставить изделие на 1,5 часа в растворе спирта и теплой воды (в равных пропорциях). Затем ополоснуть холодной водой, вытереть насухо полотенцем и отполировать салфеткой.

Погрузить на 1,5 часа в раствор воды и шампуня.

Почистить изделие при помощи зубной пасты и мягкой щетки.

Приготовить смесь яичного желтка и двух столовых ложек пива. Нанести ее на ткань и протереть изделие.

Данные методы “работают” только при обычном загрязнении. Если на поверхности ювелирного украшения появляется желтизна, несите его к ювелиру. Он восстановит стершийся слой родия и вернет изделию прежний роскошный вид.

Чистка ювелирных вещей с узорами и вставками

Мужской парфюм — универсальное очищающее средство для колец и серег. Протрите камень ватной палочкой и мягкой влажной тряпкой. Загрязнение можно удалить при помощи бензина. Выпуклые узоры, орнаменты и вставки чистят зубной щеткой.

Обращайте внимание на особенности камня:

Топаз боится нагревания. Гранат и аметист не любят перепады температур. Их можно чистить мягкой щеткой и моющим средством.

Бриллиант и сапфир протирают нашатырем или мыльным раствором.

Опалы и бирюзу нельзя ополаскивать водой, для этих камней допустим только сухой метод чистки.

Аквамарин и хризолит нельзя помещать в кислотную среду. Высокие температуры им также противопоказаны. Допустима чистка слабым спиртовым раствором.

Жемчуг чистят «бархаткой» или аппликатором для теней.

Потускневший фианит можно «оживить» при помощи раствора зубной пасты, нашатыря, соды и жидкого мыла (в равных пропорциях).

Циркон протирают салфеткой из микрофибры.

Приклеенные стразы чистят только мягкой тканью.

Соблюдение нехитрых правил «оживит» потускневшие ювелирные украшения. Раз в год отдавайте их в профессиональную чистку. Храните по отдельности в маленьких мешочках из мягкой ткани (подойдет микрофибра или органза). При умелом обращении золотые украшения прослужат долгие годы.

Источник: https://mirkrasoty.life