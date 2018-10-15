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Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям

15.10.2018 16:55
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Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям

Эти продукты не стоит есть пенсионерам.

После шестидесяти лет в человеческом организме уменьшается скорость пищеварения, меняется концентрация ферментов в желудочном соке, а сам объем желудочного сока снижается. 

Также из-за снижения эластичности желудок теряет способность вмещать прежние объемы пищи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.

В результате сниженной кислотности желудочного сока и длительной задержки пищи в желудке может возникать усиленное газообразование, отрыжка, чувство переполнения и тяжести в подложечной области.

Большой процент пожилых людей в связи с возрастными изменениями страдает пониженной кислотностью желудочного сока, гастритами, расстройствами пищеварительного тракта, эрозиями, язвенной болезнью желудка и т. д. Развитию многих болезней в этом возрасте способствует уменьшение количества растительной пищи в рационе и преобладание мяса и мучных блюд, а также продуктов, вызывающих метеоризм (обильное газообразование).

Какие продукты не следует употреблять?

По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, пожилым людям следует избегать продуктов, которые стимулируют выработку и активность пищеварительных ферментов.

«В этом возрасте в пищу не следует добавлять острые специи, чеснок, обычные добавки и соусы, которые имеют острый вкус. Всего этого стоит избегать. Плюс с возрастом происходит атрофия слизистых оболочек пищеварительной системы, что считается нормой. Пенсионерам не стоит употреблять продукты, которые имеют плотную консистенцию, поскольку они не всегда подойдут.

Это, к примеру, могут быть жареные блюда, особенно с плотной структурой. Также не для всех подойдут орехи. Может быть, какая-то ореховая паста подойдет, но не цельные орехи», - говорит Круглова.

 

Источник: http://hronika.info 



Теги: здоровье, продукты, медицина
 
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