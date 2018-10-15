Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям

15.10.2018 16:55

Эти продукты не стоит есть пенсионерам.



После шестидесяти лет в человеческом организме уменьшается скорость пищеварения, меняется концентрация ферментов в желудочном соке, а сам объем желудочного сока снижается.



Также из-за снижения эластичности желудок теряет способность вмещать прежние объемы пищи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



В результате сниженной кислотности желудочного сока и длительной задержки пищи в желудке может возникать усиленное газообразование, отрыжка, чувство переполнения и тяжести в подложечной области.



Большой процент пожилых людей в связи с возрастными изменениями страдает пониженной кислотностью желудочного сока, гастритами, расстройствами пищеварительного тракта, эрозиями, язвенной болезнью желудка и т. д. Развитию многих болезней в этом возрасте способствует уменьшение количества растительной пищи в рационе и преобладание мяса и мучных блюд, а также продуктов, вызывающих метеоризм (обильное газообразование).



Какие продукты не следует употреблять?



По словам врача-диетолога Натальи Кругловой, пожилым людям следует избегать продуктов, которые стимулируют выработку и активность пищеварительных ферментов.



«В этом возрасте в пищу не следует добавлять острые специи, чеснок, обычные добавки и соусы, которые имеют острый вкус. Всего этого стоит избегать. Плюс с возрастом происходит атрофия слизистых оболочек пищеварительной системы, что считается нормой. Пенсионерам не стоит употреблять продукты, которые имеют плотную консистенцию, поскольку они не всегда подойдут.



Это, к примеру, могут быть жареные блюда, особенно с плотной структурой. Также не для всех подойдут орехи. Может быть, какая-то ореховая паста подойдет, но не цельные орехи», - говорит Круглова.

Источник: http://hronika.info