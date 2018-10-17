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Почему нельзя фотографировать спящих людей
Многие люди неоднократно слышали о том, что спящих людей нельзя фотографировать. Этому есть несколько пояснений, пишет журнал "Лиза".
Уязвимость "защитного биополя"
Если верить в то, что у человека есть некое защитное биополе или аура, то можно поверить и в то, что это биополе легко нарушить. Наиболее подходящий момент "порвать" сию тонкую материю - это сон. Во сне человек считается беззащитным перед воздействием отрицательных энергий, поэтому исподтишка сделанная фотография способна принести болезнь, навлечь беду и даже изменить судьбу.
Особенно трепетно к этому относятся молодые родители. Биополе у ребенка считается гораздо слабее, чем у взрослого. Поэтому фотографировать детей с эзотерической точки зрения - последнее дело. Впрочем, научных объяснений у данных рассуждений нет.
Суеверный страх
Суеверие состоит в том, что во сне душа покидает тело. В этом есть что-то восходящее к древним верованиям, когда люди полагали, что душа имеет обыкновение путешествовать по разным мирам, пока тело спит.
Если из-за фотоаппарата человек ненароком проснется в момент, пока его душа не вернулась в телесную оболочку, то он умрет. Научного подтверждения таким "данным" нет.
Схожесть спящего и умершего
Спящий в чем-то похож на покойника: неподвижен, глаза закрыты. Фотографирующий его словно бы запечатлевает состояние мертвенности.
Для увлеченных мистическими и эзотерическими теориями это еще и плохой знак: ибо все, что запечатлено, может стать реальностью. Звучит пугающее.
Боязнь сглаза
Возможно, тебе известно о существовании на рынке черной магии "услуги" по наведению порчи по фотографии. Так вот на ум приходит мысль: куда легче сглазить или навести порчу по фотографии спящего человека с ослабленной энергетической защитой.
Так что если кадр, сделанный с любовью, нечаянно попадет к недоброжелателям, о последствиях остается только догадываться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, фотография, сон, фото, суеверие
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- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
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