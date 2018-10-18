10 верных признаков нормального мужика

18.10.2018 15:34

Вот 10 признаков, которые делают мужчину полноценным представителем сильного пола.

1. Четкое осознание своих желаний и потребностей

Настоящий мужчина всегда знает, чего и кого он хочет в каждый момент жизни. “Сейчас я сильно голоден, а еще я хочу спать. Поэтому сейчас я еду домой, и это мой последний бокал”, — как он решил, так и сделал. Такие мужчины быстро соображают в любой жизненной ситуации, поэтому их невозможно сбить с толку. Психологи называют это “хорошо налаженной обратной связью” с самим собой.

2. Способность бороться с внутренними страхами

Никто не отрицает права мужчин на страх и не ждет от них показного героизма. Так же, как и мы, они часто боятся врачей, высоты и безденежья. Есть и специфические мужские страхи, типа неудач в постели или неумения дать сдачи в драке. Но нормальный мужик все же пойдёт к врачу, стиснув зубы (а не будет терпеть до приезда “скорой”), научится смотреть на мир с высоты птичьего полета и станет зарабатывать больше.

Он признает, что проколы в сексе случаются даже у него, а умение драться однажды может спасти чью-то жизнь. А все потому, что решение всех вышеперечисленных проблем настоящий мужчина считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих.

3. Честность

Нормальному мужчине совершенно незачем врать. Ни про то, во сколько он вчера уехал от друга, ни про свою зарплату, ни про семейное положение. Быть честным для него легко и просто: всегда говоря только правду, он обезопасил себя от любых разборок по поводу лжи.

4. Умение любить

Настоящий мужчина способен принимать и давать любовь всеми возможными способами. Он не бегает от чувств, как ошпаренный. Именно таким мужчинам удается сохранить романтическую влюбленность до старости. Свою женщину они любят очень преданно и не показушно: всегда оберегают от напастей и не обижают.

5. Умение признавать свои ошибки

С головы нормального мужика не свалится корона, если он скажет: “Я совершил большую глупость, прости меня”. Второй частью этого признака является умение ошибки не только признавать, но и исправлять, а также не повторять.

6. Умение тратить деньги с умом

У настоящего мужчины всегда присутствует разумное отношение как к трате, так и к экономии денег. Где надо, он поможет, от ненужного отговорит (и себя, и окружающих). Нормальный мужик категорически против азартных игр, поскольку считает их бесполезной тратой времени.

7. Забота о детях (по крайней мере, о своих)

Ни развод, ни падение Тунгусского метеорита, ни высадка на Землю марсиан не могут помешать ему быть отцом, точка.

8. Спокойное отношение к физиологии

Нет, мы совсем не о тех типах, которые моются в лучшем случае один раз в неделю, полагая, что самый лучший мужской афродизиак — это пот. Мы о тех, кого не вгоняет в омерзение внезапно начавшаяся менструация у женщины или необходимость поменять памперс у ребенка. Психологи говорят, что именно из таких небрезгливых мужчин получаются отличные любовники, поскольку они принимают женское тело таким, какое оно есть.

9. Нежелание жить со скандальной женщиной

Услышав крики и вопли в свой адрес, нормальный мужчина первым делом их прекратит. Затем спросит, в чём, собственно, проблема. После чего решит её (любым доступным ему способом). Четвёртого шага тут нет и быть не может. Именно поэтому закатить скандал нормальному мужчине не сумеет ни одна женщина.

10. Понимание различий мужской и женской психологии

Настоящий мужчина знает, что женщина — существо эмоциональное, более сложное и во многом непредсказуемое. Поэтому он просто дает ей возможность быть собой, а не выкатывает целый список претензий. Почему? Ведь в этом-то и есть вся прелесть общения между полами. Настоящему мужчине всегда нужна настоящая женщина! И в этом его главный интерес!

Источник : https://mirkrasoty.life