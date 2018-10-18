Все рубрики раздела
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности
Гармоничные пропорции тела, конечно, сильная карта в колоде женщины, но не единственная.
Женщины любят ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин и всячески пытаются выглядеть на высоте. Но на что именно обращают внимание мужчины, когда смотрят на женщину, разбирались в статье.
На что смотрит мужчина?
Самое притягательное во внешности женщины – фигура. Ученые из Университета Небраски проследили за движением глаз мужчин, когда те рассматривали фото незнакомок. Выяснилось, что в основном они скользили взглядом по груди, талии, бедрам и в гораздо меньшей степени – по лицу.
Дольше всего мужчины разглядывали фигуристых женщин с выраженной талией. И это естественно: у обладательниц пышных бедер и точеного стана, как правило, высокий уровень эстрогена и, значит, не будет проблем с деторождением. Так что не переживай, если у тебя широкие бедра: большинство мужчин считают это достоинством. Ученые даже установили идеальное соотношение объема бедер к талии – 0,7.
В наших руках
Если тебе не слишком повезло с тонкой талией и глазами-бриллиантами, бери ухоженностью и умело подобранным макияжем! Красота складывается из множества деталей, таких как блестящие волосы, чистая кожа, румянец. Все это указывает на здоровье и преобладание женских половых гормонов. А прекраснее всего дама выглядит в период овуляции, когда уровень эстрогена достигает пика. Ее глаза сияют, щеки украшает легкий румянец. Это не может остаться незамеченным мужчинами.
Да, с возрастом внешность становится более тусклой. К счастью, у нас на этот случай есть "искусственные краски", способные придать лицу молодой и здоровый вид. Макияж имитирует высокий уровень эстрогена, поэтому опытные прелестницы не пренебрегают им и выглядят более женственными и привлекательными, чем их сверстницы-"натюрэль".
Но во всем надо знать меру: боевой раскрас может оттолкнуть ухажера. Мужчины не любят крайностей, им милее "средняя внешность": с биологической точки зрения она означает, что у человека намешаны гены от разных предков, а значит, сильная иммунная система. Однажды ученые провели эксперимент: взяли 15 фото женщин, "слепили" из них одну, затем попросили мужчин оценить все 16 снимков. Победила "усредненная" красавица.
Женщина-ребенок
Твоя фигура далека от "гитары"? Не грусти. Гармоничные пропорции тела, конечно, сильная карта в колоде женщины, но не единственная. Возьми известную модель-тростиночку Твигги. Ее "фишкой" стали огромные наивные глаза. Мужчины питают слабость к дамам с женственными чертами и детскими одновременно. Полные губы, маленькая нижняя челюсть, большие глаза – вот портрет красотки на все времена. Такой можно простить даже отсутствие аппетитных форм.
Мужчины ведутся на "беби-фейс" и "губки бантиком" опять же из-за обилия женских половых гормонов, которые они интуитивно улавливают. Ученые установили: чувственные губы – показатель высокого уровня эстрогена, а аккуратный подбородок – правильного развития по женскому типу.
Само совершенство
А есть серенькие мышки, глядя на которых трудно понять, что в них находят мужчины. По-настоящему прекрасной женщину делают правильные, симметричные черты лица. (Кстати, абсолютная симметрия в природе редкость.) Такие люди кажутся нам сексуально привлекательными, физически здоровыми и приятными в общении. Именно поэтому женихи ищут "симметричных" невест, а невесты – женихов. Так мы снижаем вероятность выбрать себе спутника жизни с "плохими генами". Асимметричность в облике – это прямой намек на сбой в программе внутриутробного развития в результате различных инфекций, токсинов, сильного стресса.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, закон, мужчина, привлекательность
- Самые нелепые алкогольные законы мира
- Белый дом в бюджете на 2016 год предусмотрел финансовую помощь Украине
- Мужчина расстрелял людей в парке, есть погибшие
- Майкл Карпентер теж виявився «зрадофілом» - Казанский
- В США по-тихому приняли "антигейский" закон
- США обещали - США сделали: Обама подписал закон о миллиардном кредите Украине (ВИДЕО)
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети23:56
- Мы готовы: Путин сделал важное заявление по Донбассу23:45
- На КПВВ «Марьинка» произошел несчастный случай23:43
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут
- В Донецке включили отопление
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО
- Бизнес на пенсионерах из "ЛНР": жительница Луганска рассказала, кто не хочет окончания войны на Донбассе
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"