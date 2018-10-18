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Умер лидер культовой группы ''Нэнси''

18.10.2018 16:51
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Утром в четверг, 18 октября, скончался лидер знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.

Артисту был 31 год. Солист коллектива также являлся сыном его основателя Анатолия Бондаренко, который и сообщил о смерти сына на своей странице в Facebook.

Сергей Бондаренко скончался в 04:04 утра. О причинах смерти солиста группы пока не сообщают, но отмечают, что она не связана с несчастным случаем.

Источник : https://www.obozrevatel. 



Теги: Донбасс, смерть, лидер, группа
 
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