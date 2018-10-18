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В природе существует только три вида женщин
В природе существует только три вида женщин: девушки-дочки, девушки-сёстры и девушки-мамы. С мужчинами та же ситуация: сынки, братья и папики. И все они гармонично сосуществуют друг с другом строго попарно.
Папики ищут дочек
Гламурных кисуль, которые не способны ни копейку заработать, ни яичницу приготовить. Им хочется чувствовать себя покровителями, защитниками, иногда даже хозяевами. Им в кайф понимать зависимость женщины от себя и свою значимость в связи с этим. Для неё или вообще в принципе.
Братьям нужны сёстры
С ними и в горы, и в снег в палатках, на сноуборде и с парашютом. Копать дачу, строить бизнес, делить домашние дела пополам и с пивком или свежевыжатым соком смотреть футбол или любимый сериал вдвоём. Им нравится чувствовать плечо, равенство вклада в семью и единомыслие во всем.
Сынкам нужны мамы
Потому, что их собственные мамы не вечны, начальники злые и кусаются, по телевизору и в интернете так много всего интересного, а сами они ничего не умеют от выбора стрижки до разогреть суп из холодильника. Им, естественно, нужна ответственная личность, которая возьмёт это все на себя. А мамочка будет счастлива тем, что нужна, что никуда он не денется, что без неё он погибнет, и свято убеждена в том, что просить мужчину приготовить — это порча продуктов, отправить его в магазин за свининой и капустой — значит получить на выходе упаковку копчёного шпика и пакет замороженной брокколи, полы и посуду за ним все равно перемывать, и вообще, мужчин мало, их беречь надо.
Идиллия, правда? Все счастливы. Но что же происходит на самом деле?
Почти все из трёх типов мужчин западают на кисуль. Главная функция женщины-дочки — выглядеть привлекательно и привлекать — работает отлично. Дальше она начинает из предложенных выбирать того, кто нужен ей. И в этом деле она из всех трёх самая умная, никогда не прогадает! Сынка она в лучшем случае не заметит, в худшем с брезгливой миной на мордочке попросит отойти и дышать в другую сторону. Он же, испытывая острую попоболь, разразится визгом на весь Интернет или ближайшее окружение о том, какие женщины корыстные сучки, не умеющие ценить душевные качества.
Братья бывают достаточно упрямы и способны иногда завоевать сердце кисули. Но тут у них начинаются проблемы. Домашняя работа на нём, заработки на нём, поговорить не о чем. Отдыхать они хотят в разных местах, развлекаться с разными людьми, она бесит его друзей, он не впечатляет её подруг. Итог немного предсказуем: развод, драка за имущество и детей. Он кричит: «Женщины — стервы, буду холостяком». Она считает отсуженные куски не своего имущества и выцеливает нового кандидата.
Женщина-сестра выглядит совсем не так, как кисуля. Она, скорее всего, одета в джинсы, у неё удобная обувь и сумка. Волосы в хвосте или косе, макияж умеренный или отсутствует. А ещё у неё горят глаза, она умеет шутить, с ней можно говорить часами обо всем на свете и часто у неё отличная фигура. Чтобы такую завоевать, надо её впечатлить, чтобы она мужчину зауважала.
Папику есть чем её впечатлить. Но до семьи обычно не доходит. Лёгкая на подъем сестрёнка лихо хлопнет дверью в ответ на первое же «никуда не пойдешь» и попытку доминировать. Сынкам тоже иногда везёт попасть в струю её интереса, например, если она геймерша или ролевик, а может быть, балдеет от стихов в свою честь. Ее даже можно заманить в семью с таким малышом. Она толерантна, оптимистична, считает, что его мать всё делает неправильно, и верит, что стоит его от маменьки забрать, как она установит новые порядки.
Разваливается всё года через два, когда упорная сестра устанет наконец тщетно просить мужа встать с дивана и помочь по хозяйству. Когда ей надоест заставлять его сменить работу на более высокооплачиваемую или хотя бы найти любую работу. Когда она отчается вытащить его на природу или вообще оторвать от монитора или телевизора. Она подаст на развод, а сынок останется хлопать глазками в немом вопросе: «Что произошло? Всё же было так замечательно!»
Женщины-матери сразу не нравятся почти никому. Внешне они незаметны, интересы у них чисто женские: готовить, шить-вязать, разводить цветники, лелеять котов, да и вообще, она из тех, кто твердит: красота в женщине не главное. Из машины на тротуарах она не видна, в состоятельном обществе не бывает. Даже если папик с ней где-то и пересекается, то заинтересовать его ею невозможно: партнёрам по бизнесу на фуршете с гордостью не предъявить, денег она на себя тратить не умеет, пытается перехватить флаг заботы и доводит эсемесками на затянувшихся переговорах до белого каления. Если папика угораздило на такой жениться, он заведёт любовницу, которая начнёт драть с него четыре финансовые шкуры, почувствует себя Гераклом и супругу свою сошлёт в развод. Голую, босую и детей отберёт, если ему нужны.
Брату же с мамочкой скучно. Новинки автопрома не обсудить, футбол не посмотреть, его друзья дома её нервируют, когда он уходит в горы один, она чуть не кастрюлю борща с собой ему упаковывает, надевает ему трусы с начёсом, шарфик, варежки, в общем, мужики узнают — засмеют. Слезами и причитаниями мешает ему рисковать своим здоровьем и тратить деньги на хобби. Домогается срочного возврата домой к семье и пилит, если рыбалка, а не тетешканье с выводком — планы на субботу и воскресенье.
Брат быстро замечает, что она перестала следить за собой, у неё испортилась фигура, кожа и волосы, что у них ничего общего: он мечтает о новой машине, а она — о третьем ребёнке, и эти два понятия несовместимы с его зарплатой. В итоге он уходит, платит алименты и избегает встречаться с ней взглядом, так как в глубине души ему всё же стыдно. А она ненавидит его, неблагодарного, всей душой за то, что оставил детей и семью, а жизнь её погубил.
Знакомые ситуации? И ведь многих из вас, друзья, замучили именно они — не ваши пары. Именно из-за этого вы пишете и стонете о том, что женщины все корыстные либо страшные, мужики все слабаки либо козлы. Да потому что, друзья мои, искать надо по потребностям!
Разобраться в себе, в том, что делает вас счастливыми, и отвести взгляд от такого симпатичного, но никак не годящегося вам в пару человека, чтобы не кричать на кисулю, когда она не оказалась мамочкой, а на сынка — что он вам в братья не годится. Вы же в магазине не злитесь на каждую пару обуви не вашего размера и неподходящего фасона. Не бросаетесь с критикой в сторону ненужной вам колбасы: какого, дескать, чёрта она не из капусты и вообще смеет существовать в продаже?
Оставьте уже друг друга в покое, не пытайтесь применить людей не по назначению, ведь пока вы гнёте свою линию и пытаетесь переделать свою непару под себя, где-то его и ваша пара страдает от одиночества и несовпадения с кем-то ещё.
Источник : https://mirkrasoty
Теги: Донбасс, сестра, мама, женщины
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