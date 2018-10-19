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Самые опасные продукты для вашего здоровья

19.10.2018 17:50
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Самые опасные продукты для вашего здоровья

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список опасных для организма человека недорогих продуктов.

Наиболее вредными являются дешевые колбасы и сосиски. Это очевидно, ведь чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Далее в списке – недорогие полуфабрикаты и консервы. Со слов экспертов, в такие продукты добавляют фосфаты и трансжиры. А в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы, также очень опасные для организма.

Диетологи не рекомендуют употреблять и слишком дешевые сыры, так как большинство из них содержит маргарин, а не молоко. А это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, продукты
 
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