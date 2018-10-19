Самые опасные продукты для вашего здоровья

19.10.2018 17:50

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список опасных для организма человека недорогих продуктов.



Наиболее вредными являются дешевые колбасы и сосиски. Это очевидно, ведь чем ниже их стоимость, тем меньше в них мяса и больше опасных токсичных канцерогенов, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Далее в списке – недорогие полуфабрикаты и консервы. Со слов экспертов, в такие продукты добавляют фосфаты и трансжиры. А в консервированной рыбе из-за окисления банки, сделанной из дешевых материалов, могут начать выделяться тяжелые металлы, также очень опасные для организма.



Диетологи не рекомендуют употреблять и слишком дешевые сыры, так как большинство из них содержит маргарин, а не молоко. А это может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.