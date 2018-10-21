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Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений

21.10.2018 14:05
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Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений

Комнатные растения могут приносить огромную пользу для здоровья и самочувствия человека: многие из них насыщают помещение кислородом, а также улучшают его свойства, избавляют от заболеваний дыхательных путей и от сухости кожи. 

Как передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, самыми полезными эксперты называют те растения, которые любят прямые солнечные лучи и потребляют большие объемы воды. К такому выводу пришли ученые из Университета Рединга и Королевского садоводческого общества, которые провели исследование и выделили три самых полезных цветка. По их словам, самой полезной считается герань, которая дезинфицирует воздух, и горшки с этим цветком нужно поставить в спальне или на кухне. 

Также ученые выделяют кливию, которая очищает воздух от вредных веществ, гармонизирует пространство и дарит человеку позитивные эмоции. Тройку лидеров замыкает спатифиллум – это растение убивает самые вредные и токсичные вещества в воздухе, снимает стресс, увлажняет воздух, успокаивает нервную систему и убивает многие микроорганизмы. 



Теги: Донбасс, растения, цветы
 
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