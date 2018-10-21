Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой

21.10.2018 08:45

Что делает особенно уязвимым в сезон простуд.



Сезон острых респираторных инфекций в Украине официально можно считать открытым: как подготовить организм, чтобы не свалиться с простудой в постель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.



Что делает людей особенно уязвимыми перед вирусами в сезон простуд - практикующие врачи назвали пять факторов, которые сильнее всего ослабляют иммунитет.



Отряд самых опасных врагов иммунитета возглавило курение. Специалисты поясняют: никотин, смолы и другие вещества табачного дыма серьезно истощают иммунную систему – ее организм использует как защитный ресурс в борьбе именно с ними, а не с вирусами. Поэтому курильщики заболевают первыми.



Вторым по степени тяжести вреда идет неправильное питание. Научные исследования свидетельствуют, что современные люди недобирают витаминов, так как их рацион обеднен свежими и растительными продуктами. В то же время поедается много консервантов и красителей, - между тем эти вещества способствуют уничтожению иммунных клеток.



Фактор третий - стрессы. В организме из-за стресса активизируется выработка гормона кортизола, который влияет на ухудшение работы иммунной системы. Кроме того, иммунную систему угнетает физическое перенапряжение.



Также удар по иммунитету наносит бесконтрольный прием лекарственных препаратов. Мало кто обращается за обследованием к врачам при каждом недомогании, - чаще люди занимаются самодиагностикой и сами же решают, какое лекарство они будут принимать. Но эксперты предостерегают, что подобное самолечение может привести к тому, что иммунная система практически перестанет работать.



При первых симптомах простудных инфекций терапевты рекомендуют обильное питье, позволяющее быстрее «вымыть» патогены и токсины из организма.



Заболевшему человеку очень важно налегать на питье. Жидкость не дает инфекции задерживаться в полости рта и в желудке, и очищает клетки от отходов, образующихся в процессе борьбы организма с вирусами.



В частности, при первых симптомах недомогания полезно пить теплое молоко с минеральной водой - это одно из самых эффективных средств от першения в горле и кашля. Нужно смешать в равных количествах теплое молоко и подогретую щелочную минеральную воду, в случае сильного раздражения в горле можно добавить кусочек сливочного масла. Такой напиток облегчает болезненные ощущения,

способствует отхождению мокроты.



Также специалисты рекомендуют при простуде пить напиток из шиповника, который снабдит организм большим количеством витамина С. Питье из шиповника дает мочегонный и желчегонный эффект.



Еще один напиток: клюквенно-брусничный морс. По словам экспертов, он проявляет мочегонное и противовоспалительное действие, а также обладает бактерицидным свойством. В тех случаях, когда человеку нужно быстро согреться, незаменимым окажется глинтвейн.



Кроме того, простудившимся может помочь и компот из сухофруктов. Сушеные фрукты сохраняют в себе огромное количество ценных микроэлементов, содержащихся в свежих, и отвар из сухофруктов станет прекрасным средством активизировать иммунную систему в борьбе с вирусами.



Внимание очень важно! Медики предупреждают: не надо добавлять мед и лимон в очень горячие напитки, - только в остуженные и теплые. Иначе полезные вещества этих продуктов станут вредными.