Появилась формула совместимости в браке по дате рождения

23.10.2018 10:00

Нумерология сильно упростила жизнь людей. Проведя простые расчеты, вы можете узнать о событиях будущего, предрасположенность к богатству и успеху и определить совместимость с другими людьми. Зачастую влюбленные пары лишь изначально довольны семейной жизнью, но со временем чувства угасают, и на смену любви приходит лишь раздражение и нетерпимость друг к другу. Чтобы узнать, есть ли будущее у ваших отношений, эксперты предлагают вам рассчитать совместимость в браке, используя дату рождения.

Как рассчитать совместимость в браке

Воспользоваться данным способом могут как семейные пары, так влюбленные, которые только собираются связать друг друга узами брака. Чтобы определить совместимость, для начала запишите даты рождения влюбленных на листе бумаги, а затем проведите простые расчеты. Например, дата рождения женщины — 14.03.1978. Сложите все составляющие между собой: 1+4+0+3+1+9+7+8=33. Продолжайте складывать цифры до тех пор, пока не получится однозначное число. В данном случае: 3+3=6.

Таким же образом необходимо рассчитать индивидуальное число мужчины. Допустим, его дата рождения — 22.11.1976. Суммируйте цифры: 2+2+1+1+1+9+7+6=29. Превращаем полученное число в однозначное: 2+9=11, 1+1=2.

В конечном итоге вам необходимо сложить индивидуальные числа супругов: 6+2=8. Не забывайте, что полученное число должно находиться на отрезке от 1 до 9, поэтому если сумма состоит из двух чисел, повторно сложите ее составляющие, чтобы в результате получить однозначное число.

Таким образом вы получили ваши число совместимости. Теперь настало время узнать его значение, благодаря которому вы определите, сможете ли вы и ваш любимый человек сохранить брак на долгие годы.

Значение числа совместимости

1 — удачные отношения. В паре оба партнера — сильные личности, которые имеют единую цель и движутся к ней, невзирая на препятствия. Однако у такого союза есть один значительный минус — иногда супруги стараются подавить друг друга, борясь за место главы семьи, хотя ни один из супругов не показывает этого открыто. Чтобы сохранить отношения, одному из влюбленных придется уступить, чтобы позволить другому лидировать.

2 — в такой семье материальные ценности ставятся превыше чувств. Однако этот союз может просуществовать всю жизнь, если оба супруга довольны и имеют одинаковые приоритеты. Возможно, брак был заключен из корыстных целей: супругов объединяет совместное дело, либо один желает улучшить свое финансовое положение за счет другого.

3 — в этом союзе сошлись два ветреных человека, которым никогда не бывает скучно друг с другом. Существует вероятность, что брак был заключен в юном возрасте, когда партнеры еще не успели насладиться холостой жизнью, и сейчас стараются наверстать упущенное. У супругов довольно часто возникают конфликты на почве недоверия, но если оба будут хранить верность друг другу, брак будет счастливым.

4 — четверка сулит возлюбленным спокойную семейную жизнь, где не будет места конфликтам и недоверию. Возможно, оба партнера —однолюбы, которые даже не представляют рядом с собой другого человека. На протяжении жизни супруги будут стараться сохранить чувства и окружать друг друга заботой. Вероятность развода очень мала.

5 — супруги идеально подходят друг другу. Пятерка предвещает партнерам долгую совместную жизнь и взаимные чувства, которые не угаснут даже через много лет. В такой паре возлюбленным не нужны слова, чтобы рассказать о своих чувствах или поделиться переживаниями, так как они способны понимать друг друга без слов. Создать такой идеальный любовный союз очень сложно, но в данном случае супругам не нужно прикладывать для этого больших усилий.

6 — в такое паре супруги могут стать скорее друзьями, чем возлюбленными. Обычно этот союз держится лишь на совместных интересах или общем деле партнеров, но если у супругов не будет ничего общего, брак завершится разводом. Спасти отношения можно лишь в том случае, если партнеры решат сохранить семью ради детей или из уважения друг к другу. Но в большинстве случаев это не приводит к хорошему результату, так как один из них может завести роман «на стороне».

7 — в этой паре есть все, что необходимо для гармоничного союза. Несмотря на то, что партнеры испытывают сильные чувства друг к другу, они не стремятся кричать об этом на весь мир. «Счастье любит тишину» — семейное кредо супругов. Не позволяя сделать свои отношения предметом зависти, возлюбленные могут провести вместе всю жизнь и не бояться, что другие попытаются разрушить их любовное гнездышко.

8 — высока вероятность кармических отношений. В такой паре возлюбленные испытывают сильное влечение, но при этом часто ссорятся и порой даже ненавидят друг друга. Однако ни один из них никогда не допустит даже мысли о расставании, и скорее будет терпеть выходки партнера и настаивать на продолжении «больных» отношений. В большинстве случаев такой брак не завершается разводом, несмотря на то, что это было бы самым лучшим исходом.

9 — классический вариант семьи: муж — единственный добытчик, женщина — хранительница домашнего очага. В этой паре семейные ценности важнее всего. Партнеры хорошо знают свои обязанности и не ленятся качественно выполнять их, чтобы не разочаровать любимого человека. Благодаря этому между супругами будет царить любовь и взаимопонимание, поэтому такой брак может быть очень крепким и счастливым.

Источник: https://from-ua.com