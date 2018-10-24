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8 ошибок, которые вы допускаете, когда моете голову
Разве можно мыть голову неправильно? Оказывается, можно! Девушкам, естественно, хочется, чтобы волосы всегда выглядели безупречно, но это зависит от качества ухода за ними. Безусловно, имеет значение, делаете ли вы ухаживающие маски, вовремя ли подравниваете кончики и используете ли качественные уходовые средства. Этому уделяют внимание все. А вот мытье головы, как правило, уходит на второй план (что тут сложного?). И тут начинаются ошибки…
Ошибка №1: Вы сушите волосы полотенцем
Я вас, наверное, разочарую, но от трения повреждается структура волоса. Вместо этого лучше оборачивать голову полотенцем и давать ему впитать влагу естественным путем.
Ошибка №2: Вы перебарщиваете с количеством шампуня
Больше — не значит лучше. По крайней мере, это касается шампуня и кондиционера. По мнению трихологов, количество шампуня должно варьироваться в зависимости от того, как часто вы моете голову. Если приходится мыть голову ежедневно, то в двойном намыливании нет необходимости. Оставьте его тем, кто моет голову 2 раза в неделю.
Ошибка №3: Вы моете голову слишком агрессивно
Привычка “стирать” волосы и “отскребать” голову — верный путь к выпадению и истончению волос. Все движения должны быть мягкими и щадящими.
Ошибка №4: Вы слишком торопитесь
И плохо промываете корни. А между тем все проблемы идут от корней. Золотое правило ухоженных волос: хорошо вымытая прикорневая зона и нанесенный на пряди бальзам.
Ошибка №5: Вы вообще не используете кондиционер
И зря! Бальзам не только стабилизирует уровень рН волос, но и придает им блеск, делает более шелковистыми. Единственная хитрость — кондиционеру место на кончиках и длине, а не на корнях.
Ошибка №6: Вы редко моете волосы
Это очень индивидуальная вещь. Один может не мыть волосы неделю и выглядеть безупречно, а кому-то нужно уже через 1–2 дня все повторять. Ориентируйтесь на то, насколько у вас жирная кожа головы. Потому что мыть сухие волосы часто так же вредно, как и редко мыть жирные.
Ошибка №7: Вы делаете это горячей водой
Горячая вода — враг здоровых волос. Она открывает чешуйки и иссушает как корни, так и сами волосы. Мыть нужно теплой водой, а завершать процедуру холодным ополаскиванием.
Ошибка №8: Вы постоянно сушите волосы феном
Сушка феном, конечно, — дело удобное. Но когда волосы насквозь мокрые, им лучше дать просохнуть естественным образом. А потом, когда они будут лишь слегка влажные, уже можно уложить и досушить феном.
Как видите, вещи простые, но стоит немного пересмотреть свое к ним отношение, и состояние вашей шевелюры станет гораздо лучше
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на brainum.ru
Теги: Донбасс, волосы, ошибка, советы, голова, мытье
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