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Названы продукты, способные заменять собой лекарства
Ученые указали на арбуз и корицу.
Активные вещества, входящие в состав тех или иных продуктов, способны действовать на функции органов и систем примерно также, как медпрепараты.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
В частности, ученые указали на арбуз и корицу. Оказывается, употребление этих продуктов разжижает кровь и тем самым снижает нагрузку на сердце. В этом плане арбуз и корица дают практически тот же эффект, что и аспирин.
В качестве снотворного некоторые люди могут принимать теплое молоко с медом, хотя эксперты подтверждают, что такой состав действуют усыпляюще не на всех. Как природные антибиотики действуют сельдерей, зеленый чай и оливковое масло – употреблять эти продукты очень полезно при ангине ОРВИ и других инфекциях.
Чеснок и имбирь могут заменить при отсутствии лекарств анальгетики. Арахис, красная рыба и апельсины способны давать примерно тот же эффект, что и «виагра».
В свою очередь, регулярное употребление моркови и жирной рыбы, как отметили ученые, может помочь сэкономить на покупке витаминных комплексов с антиоксидантными и омолаживающими свойствами. Эти продукты избавляют организм от свободных радикалов и способствуют прибавке пяти-десяти дополнительных лет жизни.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, лекарства
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