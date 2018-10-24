Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Названы продукты, способные заменять собой лекарства

24.10.2018 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Названы продукты, способные заменять собой лекарства

Ученые указали на арбуз и корицу.

Активные вещества, входящие в состав тех или иных продуктов, способны действовать на функции органов и систем примерно также, как медпрепараты. 

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.

В частности, ученые указали на арбуз и корицу. Оказывается, употребление этих продуктов разжижает кровь и тем самым снижает нагрузку на сердце. В этом плане арбуз и корица дают практически тот же эффект, что и аспирин.

В качестве снотворного некоторые люди могут принимать теплое молоко с медом, хотя эксперты подтверждают, что такой состав действуют усыпляюще не на всех. Как природные антибиотики действуют сельдерей, зеленый чай и оливковое масло – употреблять эти продукты очень полезно при ангине ОРВИ и других инфекциях.

Чеснок и имбирь могут заменить при отсутствии лекарств анальгетики. Арахис, красная рыба и апельсины способны давать примерно тот же эффект, что и «виагра».

В свою очередь, регулярное употребление моркови и жирной рыбы, как отметили ученые, может помочь сэкономить на покупке витаминных комплексов с антиоксидантными и омолаживающими свойствами. Эти продукты избавляют организм от свободных радикалов и способствуют прибавке пяти-десяти дополнительных лет жизни.



Теги: Донбасс, здоровье, продукты, лекарства
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх