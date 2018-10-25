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Страшнее рака: врачи заговорили о глобальной угрозе, от которой не спасется никто
К 2050 году ежегодно будет умирать около 10 млн человек из-за сверхопасного вида бактерий.
Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению и соцзащите палаты общин Великобритании, передает Знай.
Так, ученые Британии рассказали, что многие микроорганизмы уже не реагируют на антибиотики, а лекарства на них не оказывают никакого воздействия. На сегодняшний день от мутировавших бактерий умирает около 5 тыс. человек в год.
Власти понимают, что самостоятельно, без каких либо стимулов извне, рынок не начнет создавать новые препараты. Все из-за того, что частным компаниям не хватает денег на разработку новых классов антибиотиков.
Кроме того, деятельность врачей проанализировал Парламентский комитет. Им посоветовали не выписывать лекарства без особой надобности, чтобы ситуация не вышла из под контроля полностью.
В ближайшее время правительство должно пересмотреть свою политику относительно финансирования фармацевтических компаний. Законодатели призывают страны всего мира начинать разработку новых антибиотиков, так как бактериальная угроза актуальна для всех континентов. Если этот вопрос не решится в ближайшие сроки, может пострадать вся система глобального здравоохранения.
Ранее правительство Великобритании выделило 30 млн стерлингов для уничтожения опасных бактерий.
Теги: Донбасс, врачи, онкология, угроза
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