Как определить характер человека по его любимому цвету

26.10.2018 18:47

Обычно человек отдает предпочтение одному или максимум двум цветам, и у каждого из них есть своя энергетика, которая наделяет нас определенными качествами и недостатками. Именно поэтому даже самый скрытный и застенчивый человек, испытывающий огромную любовь к ярким оттенкам, может оказаться совершенно не таким, каким его видят окружающие. Предлагаем вам проверить себя и узнать, как любимый цвет отражается на вашем характере.

Красный

Стоит начать с самого яркого представителя цветовой палитры. Если вы являетесь любителем красного цвета, значит, уже с рождения в вас заложена смелость, сила духа и уверенность в себе. Несмотря на то, что временами вы можете быть слишком эмоциональными, умение контролировать свои чувства помогает вам совладать с собой. Любовь к красному цвету свойственна жизнерадостным людям, внутри которых всегда горит огонь и желание стремиться и достигать большего. Вероятно, именно целеустремленность и стойкость помогают любителям красного реализовывать свои мечты и становиться успешными.

Однако у любви к красному цвету есть и обратная сторона. Иногда вы можете быть слишком самоуверенными и упрямыми, даже если правда не на вашей стороне. Вы редко прислушиваетесь к советам, даже если они действительно полезные. Когда окружающие пытаются оказывать на вас давление, вы включаете защитную реакцию, проявляемую в виде агрессии. Несмотря на это, у любви к красному цвету все же больше достоинств, нежели недостатков. Как правило, люди, которые с ненавистью относятся к этому цвету, закомплексованы и не уверены в себе.

Розовый

Розовый цвет является более легким оттенком красного, однако люди, которые испытывают любовь к этому цвету, во многом отличаются от любителей красного. Человек, предпочитающий розовый цвет, стремится к спокойной жизни, любит домашний уют и обожает проводить время в кругу близких людей. Кроме того, любители розового — утонченные романтики. Они прекрасно умеют налаживать связь с противоположным полом, красиво ухаживать, причем делают это не ради корыстных целей. К сожалению, любители розового очень чувствительны и ранимы. Любое неосторожное слово, сказанное в их строну, может моментально привести к разочарованию и лишить их уверенности. Они всегда нуждаются в защите более сильного духом человека, так как в одиночестве они сбиваются с правильного пути и начинают ощущать себя потерянными и слабыми.

Желтый

Желтый — цвет счастья и оптимизма. Люди, ставящие желтый цвет превыше других, очень позитивны и жизнерадостны. Любители желтого всегда «легки на подъем», так как они любят приключения, стремятся к разнообразию и переменам, что помогает им всецело наслаждаться жизнью. Им доставляет радость, когда окружающие нуждаются в их обществе. Даже в компании незнакомых людей они могут обратить все внимание на себя и сразу же заполучить симпатию новых знакомых. Однако строить отношения и создавать семью с такими людьми сложно. Это очень свободолюбивые люди, которые не хотят брать на себя дополнительную ответственность. На определенном этапе жизни они могут остепениться и даже связать себя узами брака, но не факт, что у них получится умерить свой пыл и хранить верность своему партнеру.

Зеленый

Зеленый цвет — символ гармонии. Обычно ему отдают предпочтение спокойные, открытые и отзывчивые люди, хотя некоторые из них отличаются скромностью и любят находиться в уединении. Любители зеленого цвета обладают сильной интуицией, поэтому они гораздо реже поддаются обману. Если вы испытываете любовь к зеленому цвету, значит, вы очень мягкая натура и боитесь, что другие постараются разрушить ваши личные границы. Но, несмотря на кажущуюся слабость, внутри вас скрывается сильная личность, которая сможет защитить себя от нападок окружающих. Многим любителям зеленого свойственная упрямство, и порой именно эта черта характера выставляет вас не в самом лучшем свете. Доказывая свое мнение, иногда вы можете перейти черту. Но порой причиной такого поведения является не столько эмоциональность, сколько жажда справедливости.

Синий (голубой)

Любовь к синему и его оттенкам характера для спокойных людей, которые совершенно не любят или просто не умеют проявлять свои эмоции. Учитывая то, что это скрытные и необщительные люди, порой находиться рядом с ними очень трудно. Это не значит, что им неприятно общество своих собеседников, но все же находиться в одиночестве им гораздо комфортнее. Из положительных качеств им свойственно терпение, трудолюбие и ответственность. Если они берутся за дело, то выполняют его качественно и в срок.

Если вы любите синий цвет, вероятно, вы склонны к меланхолии. Вы очень легко поддаетесь негативным мыслям и часто испытываете угнетенное состояние. Вам необходимо найти источник положительных эмоций, и тогда ваша жизнь станет ярче и позитивнее.

Белый

Считается, что любовь к белому цвету может возникнуть из-за непреодолимого желания вернуться в юношеские годы. Однако многие люди отдают предпочтение этому цвету еще в раннем возрасте. В данном случае гармоничная энергетика цвета благотворно отражается на внутреннем состоянии человека. В связи с этим любители белого цвета — совершено спокойные и умеренно эмоциональные люди, хотя многие из них слишком открыты и наивны. Белый цвет — символ чистоты, поэтому люди, выбравшие его в качестве любимого, очень аккуратны. С другой стороны, если вы являетесь любителем белого цвета, значит, вы бываете слишком критичны к себе. Порой вы можете видеть недочеты даже в правильных словах и действиях, что подталкивает вас к совершению грубых ошибок.

Черный

На первый взгляд люди, предпочитающие черный цвет, кажутся очень скрытными. На самом же деле их внешний облик никак не отражает суть их внутреннего мира. Внешне это спокойные и даже застенчивые люди, но за маской скромности скрываются настоящие бунтари. Они воспринимают жизнь как борьбу за достойное будущее, что проявляется в их поступках, поведении и заветных целях. Человек, любящий черный цвет, чаще всего стремится к переменам и испытывает жажду к познанию и желание новых возможностей.

Источник from-ua